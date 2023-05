Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendiera la elección a gobernador y vice en San Juan, hasta tanto se defina la candidatura de Sergio Uñac, y que el Tribunal Electoral Provincial decidiera quitarla de la elección del domingo, las especulaciones sobre cuándo se hará se acrecentaron. El único que se animó a dar una pista de cuándo, fue el propio gobernador.

El gobernador Sergio Uñac se refirió a las posibles fechas de la elección del máximo cargo ejecutivo en la provincia y dijo que “una de las posibilidades es que se vote el mismo día que en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales que serán en agosto”.

De este modo, si bien no está confirmado que será ese día, si le da entidad a lo que se venía especulando en los pasillos de Casa de Gobierno y también de las sedes políticas de la oposición. En agosto los sanjuaninos volverán a ir a las urnas, pero para elegir los candidatos de cada frente para Senador y Diputado nacional.

Teniendo en cuenta esto, sumado a que desde el círculo íntimo de Uñac consideran que el fallo definitivo de la Suprema Corte de Justicia no será favorable, esto repercutiría en la decisión interna de cómo se dirime quién sería el candidato a Senador que lidere la boleta. Además desarticularía las estrategias de sus rivales.

Es que era un secreto a voces que los perdedores de la categoría de gobernador y vicegobernador podían utilizar como salvoconducto los cargos legislativos nacionales para mantener poder. Pero si se vota el mismo día, aquellos que compiten en cargos locales quedan virtualmente afuera de la contienda nacional.

Si bien no es ilegal que un candidato a gobernador o a vicegobernador figure en una boleta de cargos nacionales, sí es cierto que pagará un costo electoral con los votantes. Por todo esto es que si se juntan las elecciones provinciales y nacionales, se le allana el camino para encabezar una lista nacional en las PASO.

Todo esto hoy es pura especulación porque el Máximo Tribunal nacional aún no falla sobre la cuestión de fondo y no se sabe cuándo lo hará. Vale recordar que no existen plazos perentorios y por lo tanto todo esto puede cambiar.