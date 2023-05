A 24 horas de que la resolución de la Corte Suprema de suspender con una cautelar las elecciones en San Juan, la incertidumbre sobre lo que se viene no disminuyó. Hasta este miércoles al mediodía, lo único seguro es que los sanjuaninos no elegirán a las autoridades del ejecutivo el 14 de mayo. También, por el momento, que habrá elecciones de diputados e intendentes ese mismo domingo.

Mientras tanto, todavía falta que la Corte Suprema decida la cuestión de fondo, si Sergio Uñac puede o no ser Gobernador. El órgano judicial suspendió las elecciones justamente para poder tomar esta decisión. Antes de que salga la resolución la provincia tiene el plazo de 5 días para enviar una respuesta.

En este punto aparecen dos caminos posibles, según las interpretaciones. Si bien este martes el abogado constitucionalista Oscar Cuadros dijo que la Corte “no tiene plazo para decidir”, el también letrado especialista Alejandro Genés dijo a DIARIO HUARPE que el tribunal debe “responder en 48 horas, según lo que dicta el Artículo 8 de la ley 16986”.

En el primer caso, la decisión de cuándo podrán los sanjuaninos elegir Gobernador y Vice quedaría a la espera de los tiempos de la Corte. En el segundo, debería haber una resolución pronto, entre la próxima semana y la otra. Consultado sobre si la provincia puede no contestar el pedido, Genés dijo que sí, pero que es poco probable que suceda.

Tanto si Uñac sigue en carrera como candidato avalado por la Corte como si no le permiten competir, deberán definir una nueva fecha de elecciones. Según Alejandro Genés, el Tribunal Electoral deberá fijar la fecha, pero no tendrá que iniciar todo el calendario de vuelta.

Es que, explicó el especialista, las elecciones no están anuladas si no suspendidas. Todos los pasos que se dieron hasta el momento siguen siendo vigentes: llamado, conformación de frentes y listas, aprobación de las boletas que se utilizarán y buena parte de la campaña.

Una vez resuelto el tema de fondo, la fecha de las elecciones dependerá de las autoridades provinciales y surge otra posibilidad: que se unifique con las PASO o las elecciones nacionales de octubre.

Pero este escenario tiene sus particularidades. Si bien se pueden hacer en las mismas fechas, las boletas deberían ir separadas, según dijo Genés. Esto se debe a que si bien son simultáneas se harían con sistemas distintos: mientras en la nación las primarias dividen votos entre candidatos el SIPAD los suma.

A toda esta incertidumbre se suma otra posibilidad: si bien el Tribunal Electoral no aceptó ninguno de los pedidos judiciales que hicieron desde la oposición y José Luis Gioja para que se suspendan las elecciones a intendentes y diputados provinciales, todavía quedarían otras instancias. Según Genés, no están claro todavía si dan los plazos para que insistan en que no se vote este domingo, pero remarcó que todo lo que está sucediendo es “una total excepción” y que la incertidumbre es alta.