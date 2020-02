Uñac: "Evolución es tener la mirada puesta hacia adelante"

El gobernador Sergio Uñac y la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, encabezaron esta tarde el acto de apertura de la Fiesta Nacional del Sol 2020 en el Costanera Predio Ferial, en el departamento Chimbas. También participó del acto el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, invitado especialmente para el evento.

Minutos pasadas las 21 en el corazón del predio chimbero un video promocional sobre “Evolución” presentó la temática que se desarrollará hasta el sábado en el espectáculo final de la celebración.

El intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, dio la bienvenida a los funcionarios, sanjuaninos y turistas al decir que "para nosotros hoy es un día muy especial, es el día cuando hemos alcanzado el sueño de poder recibirlos a todos ustedes en nuestro departamento. El poder haber alcanzado ese sueño de que muchos sanjuaninos, sanjuaninas y muchos turistas puedan llegar a visitarnos, a acompañarnos y que les podamos mostrar este departamento que ha evolucionado".

A continuación tomó la palabra la ministra Grynszpan quien agradeció el apoyo de los más de 50 sponsors que acompañan la Fiesta Nacional del Sol y también a todas las ex reinas "porque gracias a ustedes hoy tenemos embajadoras", dijo.

"Este año es el tema es Evolución como homenaje a la ciencia, al pasado, a la memoria, a nuestros abuelos, a la experiencia. También es una caricia al presente y a quienes nos toca forjar el futuro. Y en el futuro también entra la fe, los valores y el amor", indicó la funcionaria. "Quiero agregar que esta evolución incluye a las mujeres. Esta Fiesta Nacional del Sol toma a las embajadoras para comunicar algo nuevo", añadió.

Grynszpan hizo hincapié en que la FNS "no es más que una foto de nuestra realidad sostenida por las instituciones que trabajan junto al Gobierno". "El Gobernador siempre habla de la generación de condiciones para que las instituciones puedan desarrollarse y mejorar la vida de los sanjuaninos. Quiero decirles que más de 700 empresas están incluidas, tenemos 2.000 personas trabajando en Carrusel, 4.000 personas trabajando en el predio y 500 artistas en escena. Creo que estamos construyendo el desarrollo local", concluyó.

Sergio Uñac finalmente dejó inaugurada la fiesta con un agradecimiento a todos los sanjuaninos y turistas que llegaron a San Juan. "Mis palabras quiero que sean sencillas y que queden expresadas en una sola que es la gratitud de este Gobernador y de este Gobierno al pueblo de San Juan y a los turistas que ingresan. Siento el orgullo de haber tenido la enorme decisión política no solo mía, sino también de quienes me acompañan y del intendente de Chimbas. Este predio es la síntesis de la evolución misma", señaló.

Además, el mandatario contó que "le comentaba a Alberto (Rodríguez Saa) que este predio no hace muchos años era un lugar donde los sanjuaninos de manera inapropiada veníamos a depositar residuos y escombros, y era una imagen del San Juan que no queríamos. Ahora convocamos al turismo local e internacional para apuntalar y desarrollar actividades que no son nuevas, pero que han venido para quedarse".

"Gracias a quienes acompañaron esa decisión y quienes desde la crítica constructiva nos permitieron pensar que este lugar a la orilla del Río San Juan se puede expresar una verdad que puede ser superadora, eso también es evolución. Evolución es pensar el San Juan que nos dejó el terremoto y el San Juan que nos animamos a construir. Evolución es pensar también que debemos tomar lo mejor de lo que hemos construido entre todos, pero que siempre la mirada debe ser puesta hacia adelante. Evolución es la nueva perspectiva de género que tenemos los sanjuaninos porque un gran porcentaje de los artistas que desarrollan esta gran expresión cultural son mujeres que con muchísima dignidad son parte de las cosas que los sanjuaninos nos animamos a hacer. Evolución somos nosotros, evolución es esta fiesta que esta noche recibe a sanjuaninos y a turistas que deciden venir a San Juan. Bienvenidos a la Fiesta Nacional del Sol 2020 que es la fiesta de todos y para todos", resaltó Uñac.