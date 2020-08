Uñac sobre el banderazo: “Mientras haya un sanjuanino que quiera expresarse voy a tener el oído para escucharlo”

Tras la marcha convocada por alguno sectores de la sociedad para mostrar su descontento con las políticas que viene tomando a nivel nacional el presidente Alberto Fernández, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, comentó este martes en rueda de prensa que los manifestantes que se dieron cita durante el lunes en la tarde en la Catedral “tienen derecho a expresarse”.

“Me parece que si lo hacen con respeto siempre es bienvenido. No es necesario que todos pensemos de la misma manera. Se puede coincidir o no con la metodología”, expresó. “Yo no he escuchado bien las consignas, pero si sirven para construir un país mejor, bienvenido”, agregó.

El mandatario destacó el estatus sanitario que tiene la provincia al ratificar que no hay circulación viral. Sin embargo pidió a los sanjuaninos ser cuidadosos con lo que se consiguió hasta el momento con el esfuerzo de todos los sectores.

“No quiero poner en contexto de que si en San Juan hubo más o menos (personas marchando), mientras haya un sanjuanino que quiera expresarse yo voy a tener el oído predispuesto a escucharlo”, comentó. A esa declaración, el gobernador agregó que “no obstante acá habitamos 800.000 personas o sea que en definitiva marca que la mayor cantidad dice que San Juan va por un buen camino”.

Para finalizar, Uñac dijo que está “abierto al diálogo” y no hace falta una marcha para poder hacerlo porque durante el Acuerdo San Juan todos los sectores tuvieron la oportunidad de proponer sus ideas. “Veremos que tomamos de necesario”, concluyó.