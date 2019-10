Unos 300 vuelos afectados y calles anegadas en Ciudad y provincia de Buenos Aires por la tormenta

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Unos 300 vuelos resultaron afectados entre el aeropuerto internacional de Ezeiza y el Aerparque metropolitano, y autopistas y calles registraron anegamientos que complicaron el tránsito por las fuertes tormentas que azotaron hoy la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, en tanto persisten alertas por lluvias fuertes y caída de granizo, informaron fuentes oficiales. Los aterrizajes en el aeropuerto internacional de Ezeiza fueron suspendidos esta mañana debido a la saturación de las plataformas y los vuelos fueron desviados a Montevideo, Rosario y Córdoba, mientras que en el Aeroparque un rayo impactó en el sistema de aproximación para aterrizajes, por lo que se generaron también problemas para el arribo de aeronaves, informaron a Télam fuentes aeroportuarias. El total de 300 vuelos afectados incluyó cancelaciones, reprogramaciones y demoras en las estaciones aéreas, donde decenas de pasajeros permanecieron varias horas dentro de los aviones ya aterrizados y se vieron largas colas para retirar los equipajes, indicaron las fuentes. En la medida en que las condiciones meteorológicas fueran mejorando se esperaba que los vuelos comenzaran a despegar, lo que permitirá la llegada de los servicios derivados a aeropuertos de alternativa, agregaron. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires rigió por algunas horas durante la mañana un alerta amarillo, que implica un mayor nivel precautorio por las lluvias, que cesó cerca de las 13, con excepción del barrio porteño de Villa Soldati. Allí, personal de Policía y Bomberos tuvo que trasladar un bote y camiones a las calles Pergamino, Tabaré y las laterales, por anegamientos, informaron a Télam fuentes de la Subsecretaría de Emergencias porteña. "Personal de Bomberos y Defensa Civil recorre las zonas donde hay acumulación de agua en veredas y destapan sumideros y bocas de tormenta, aunque no hubo grandes sucesos", informaron las fuentes, que detallaron que no se reportaron heridos ni daños graves por las fuertes precipitaciones. En total, hubo 97 situaciones por anegamientos en calles de barrios porteños y otros 58 hechos por efectos de los fuertes vientos que fueron reportados al 103 y al 911 de emergencias en el Centro Único de Coordinación y Control (CUCC), que indicó que el barrio más afectado fue Montecastro y le siguieron Flores, Devoto, Nuñez y Palermo. Cerca del mediodía, se precisó que la acumulación de agua era de entre 8 a 16 milímetros en la Ciudad, según las zonas, pero hubo algunos puntos más altos, como en la localidad bonaerense de Ezeiza que registró 25 mm de agua caída. En tanto, detallaron que el Río de la Plata bajó en la última hora del mediodía y se ubicó en 1,82 metros. A su vez, calles y autopistas de la Ciudad y el conurbano presentaron abundante cantidad de agua y baja visibilidad, según informaron fuentes viales. La autopista Ricchieri estuvo anegada durante la mañana a la altura del puente El Trébol, con un carril habilitado, mientras que las autoridades de tránsito pidieron circular con cuidado en la Panamericana debido a la visibilidad reducida por la lluvia, e informaron que el acceso de Ruta 197 registró agua sobre la calzada en la colectora. En el conurbano bonaerense, muchas calles se anegaron en Jose C Paz, San Miguel, Pilar y San Martín (norte y noroeste); en Morón, Haedo y Ramos Mejía (oeste), y en Quilmes y Berazategui (sur), de acuerdo a reportes oficiales. En la ciudad de La Plata rige una alerta naranja hasta las 17 debido a las intensas lluvias que obligaron a la evacuación de una familia en Berisso y a suspender el acto de apertura del 34 Encuentro Nacional de Mujeres, que debía desarrollarse a las 9.30 en el playón del Estadio Único de La Plata. El agua caída en esa zona superó los 200 milímetros durante las últimas 24 horas, por lo que equipos de Protección Civil, Espacios Públicos, Control Ciudadano, Seguridad y Gobierno de La Plata desplegaron tareas de prevención en la vía pública. El subsecretario de Atención del Riesgo, Rodrigo Páez, aseguró que "se registró en esta última etapa una precipitación de variada intensidad con un promedio de 30 milímetros hora, caída de granizo y ráfagas de viento que superaron los 60 kilómetros por hora”. En tanto, un alerta meteorológico por "tormentas fuertes" con actividad eléctrica y caída de granizos continúa rigiendo para el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y el Río de la Plata y otros tres por vientos intensos para el Río de la Plata, zona cordillerana y parte del sur del país, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).