Unos 40 indecisos, claves para definir en Diputados la votación del proyecto sobre el aborto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El debate sobre la legalización del aborto en la Cámara de Diputados marca un escenario de paridad similar al de hace dos años, cuando a horas de la votación se definieron las posturas de algunos legisladores, que terminaron dividiendo el resultado en 131 afirmativos y 123 negativos, con una abstención y una ausencia.



Los 40 diputados y diputadas indecisos o que prefieren no expresar sus posturas, son un número demasiado alto como para poder determinar hoy qué resultado arrojaría una votación del tema en la Cámara baja.



Si bien desde los sectores que promueven el voto 'verde' -a favor del aborto legal, seguro y gratuito- y el 'celeste' -en contra- cuentan con sondeos preliminares sobre la posición que adoptaría cada uno de los 257 diputados, el alto número de indefiniciones no permite anticipar el desenlace.



Es que, además, influirá fuertemente en la votación el contenido del texto que el Poder Ejecutivo decida enviar al Parlamento, cuestión clave para definir la postura de aquellos que, por ejemplo, hace dos años condicionaban su voto a posibles variantes en el articulado del proyecto.



Según cuatro sondeos a los que tuvo acceso Télam, los votos a favor del proyecto oscilarían entre 113 y 117; los negativos estarían entre 101 y 105; en tanto existen entre 35 y 40 indefinidos o que no hacen pública su posición.



Como en 2018, la mayoría de los votos verdes provienen de grandes centros urbanos, sobre todo Capital Federal y Gran Buenos Aires, y de la Patagonia; en tanto que los celestes encuentran su núcleo duro en las provincias del norte y de Cuyo.



La votación en la Cámara baja, en junio de 2018, fue de marcada paridad hasta horas antes de que se concretara, cuando el radical José Riccardo, el macrista Gastón Roma y los peronistas pampeanos Melina Delú y Ariel Rauschenberger terminarón de volcar la votación a favor de los verdes.



Aquel 13 de junio, en la votación que marcó 131 a 123, la peronista cordobesa Alejandra Vigo -esposa del gobernador Juan Schiaretti- decidió abstenerse, el kirchnerista Julio de Vido no pudo participar por estar suspendido y tampoco se registró a Emilio Monzó (PRO-Cambiemos) en la votación, por su condición de presidente de la Cámara.