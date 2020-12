UPCN enfrenta a Ciudad en busca de las semifinales

Completada este sábado la Fase de Grupos de la Copa RUS Argentina quedaron definidos los cruces de Playoff de la primera competencia de la temporada ACLAV 2020/21. Desde las 15, UPCN San Juan Voley enfrentará a Ciudad Vóley por el pase a Semifinales. Paracao de Paraná, líder de la Zona 1, es el único que clasificó directo a dicha instancia.

Para UPCN, ganador de la Zona 2 tras vencer en sets corridos a Once Unidos y a UVT, el paso por Cuartos de Final es obligatorio por pertenecer a un grupo de tres equipos. Sin embargo, terminar primero le permite cruzarse con el cuarto clasificado de la otra zona, Ciudad Vóley.

Desde las 15, Los Cóndores saldrán a la cancha en busca de las Semifinales para continuar con la defensa del título alcanzado en la pasada temporada. Se podrá ver por la señal de TyC Sports Play.

Otro cruce de esta ronda será el choque entre sanjuaninos, entre Obras y UVT, a las 18 y también por TyC Sports Play.

Paracao, que venció a Ciudad por 3-2 en el cierre de la tercera jornada en Mar del Plata, se quedó con el primer lugar de la Zona 1 de manera invicta y, así aseguró su pase directo a Semifinales de la Copa. Los resultados de este sábado quisieron que a la Final acceda sí o sí un debutante, porque el conjunto de Paraná se enfrentará el martes al vencedor entre Once Unidos y Defensores de Banfield, que cerrarán la jornada de domingo (21 horas).



COPA RUS ARGENTINA – PLAYOFF

Domingo 13 || 15.00 || 4tos. de Final || UPCN Vóley vs. Ciudad Vóley [P12]

Domingo 13 || 18.00 || 4tos. de Final || Obras vs. UVT [P11]

Domingo 13 || 21.00 || 4tos. de Final || Once Unidos vs. Defensores de Banfield [P10]

Martes 15 || A conf. || Semifinal || Paracao vs. GP10

Martes 15 || A conf. || Semifinal ||

GP11 vs. GP12

Jueves 17 || A conf. || Final