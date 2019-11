Uruguay figura entre los 10 mejores países para visitar en 2020, según popular guía de viajes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El relevamiento que cada año realiza la reconocida guía de viajes, Lonely Planet, sobre países, regiones y ciudades, ubicò a Uruguay en la lista de los 10 mejores destinos para visitar en 2020, informó hoy el Ministerio de Turismo de ese país de América del Sur.



En la lista Best in Travel, Uruguay es definido como un “oasis de estabilidad y tranquilidad”, así como innovador en cuanto a sus leyes y respetuoso del medio ambiente y la promoción de un turismo sostenible.



Tras una revisión de expertos, la prestigiosa guía recomienda visitar la extensa costa atlántica, Colonia de Sacramento y conocer la gastronomía y vitivinicultura del país.



Tras destacar el avance en sus leyes inclusivas y la promoción de una agenda social, la publicación de 216 páginas a todo color describe que "el mejor recuerdo que se lleva el viajero es el de su gente, relajada y sencilla, y el de la sutil pero profunda belleza de sus paisajes, desde la alargada e indómita costa atlántica hasta la inmensidad de la Pampa”,



La guía de viajes sugiere además pasear por la capital cosmopolita, Montevideo, visitar Colonia del Sacramento y sus calles coloniales, y disfrutar del glamour playero de Punta del Este.



"Con 660 kilómetros de Río de la Plata y la costa atlántica, una floreciente industria vitivinícola, aguas termales burbujeantes y un sinfín de pastizales ondulados donde la grandeza de América del Sur se siente seductoramente tangible, Uruguay tiene algo para todos", se asegura en la publicación.



Los otros nueve países escogidos por la reconocida guía son: Bután, Inglaterra, Macedonia del Norte, Aruba, Esuatini (ex Suazilandia), Costa Rica, Países Bajos, Liberia y Marruecos.



Lonely Planet, que fue la primera serie popular de libros de viajes dirigida a mochileros y a viajeros de bajo presupuesto, registra ventas anuales de más de seis millones de guías de viajes, y posee programas de televisión y páginas web.