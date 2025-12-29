Un control vehicular realizado en la localidad de Encón derivó en una causa judicial por uso de documento falso. El hecho ocurrió el 27 de diciembre de 2025, cerca de las 9:10, cuando un hombre circulaba en su vehículo junto a una acompañante y manifestó que viajaba desde Mendoza hacia Córdoba.

Según fuentes judiciales, durante el procedimiento, personal policial del D-7 le solicitó la licencia de conducir. El hombre exhibió un carnet que presentaba irregularidades, por lo que se dio intervención a la autoridad nacional competente. Desde ese organismo se informó que el conductor no figuraba registrado como habilitado para conducir, lo que confirmó que el documento era apócrifo.

Ante esa situación, el hombre fue aprehendido y se dio aviso a la Unidad de Abordaje Territorial. El ayudante fiscal dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia y se le notificó al imputado su situación procesal y el derecho a ejercer defensa. El vehículo fue derivado al ámbito del Juzgado de Paz para su resolución.

Finalmente, la Justicia de San Juan resolvió concederle la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año. Como parte de las condiciones, el acusado deberá cumplir 40 horas de trabajos comunitarios en un período de seis meses y realizar una reparación simbólica de $20.000, destinada a merenderos. Debido a su edad, durante el proceso se le otorgó prisión domiciliaria.