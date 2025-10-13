Una usuaria española identificada como Valu Ferrari ha generado repercusión en plataformas digitales mediante la publicación de un video donde expresa su descontento con la pronunciación argentina de términos provenientes del idioma inglés. La creadora de contenido, residente en Argentina, manifestó específicamente su molestia respecto a correcciones recibidas sobre su forma de vocalizar palabras como "surf", "iceberg" y "Espiderman", manteniendo la fonética original del castellano peninsular.

En su intervención, Ferrari fundamentó su postura señalando que en España se realiza una pronunciación literal de estos vocablos según su escritura, diferenciándose de la adaptación fonética utilizada en Argentina. La usuaria hizo especial énfasis en que, aunque reconoce la existencia de una pronunciación original en inglés, considera válida la modalidad utilizada en su país de origen. Esta declaración provocó numerosas reacciones en la sección de comentarios, donde predominaron observaciones que cuestionaban su perspectiva.

Publicidad

Entre las respuestas más recurrentes figuraron argumentos que destacan el carácter internacional del idioma inglés y su pronunciación estandarizada a nivel global. Otros usuarios señalaron la inconsistencia de mantener pronunciaciones españolas mientras la influencer adopta localismos argentinos en su vida cotidiana, como el uso de "papas" en lugar de "patatas". El video se enmarca en una serie de publicaciones donde Ferrari documenta sus experiencias culturales como española residente en Argentina, habiendo abordado previamente otras particularidades del país sudamericano que captaron su atención.