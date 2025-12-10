Un ataque informático exprés sacudió a un conocido centro médico de San Juan: en cuestión de minutos, delincuentes virtuales vaciaron la cuenta del Centro de Estudios de Alta Complejidad (CEAC) y se llevaron $18.000.000. El hecho ocurrió mientras el gerente intentaba operar mediante el home banking, y una pantalla bloqueada alertó sobre la maniobra millonaria.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió el viernes al mediodía, cuando el gerente, identificado como Pérez, ingresaba al sistema de home banking para realizar operaciones rutinarias. En ese momento, apareció una solicitud de verificación a través de un supuesto token de seguridad. Al intentar validarlo, la pantalla se bloqueó y, al volver a acceder, Pérez descubrió que dos transferencias por $9.000.000 cada una habían salido de la cuenta hacia destinatarios desconocidos.

El gerente radicó la denuncia en la Comisaría 3ª de Capital y la causa pasó a la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Las investigaciones buscan determinar cómo se concretó el hackeo, el destino del dinero y si se utilizaron cuentas intermediarias para facilitar la maniobra.

Este caso pone en alerta a otras empresas e instituciones sobre los riesgos de la banca digital, especialmente ante engaños que simulan sistemas de seguridad como tokens o códigos de validación, y subraya la necesidad de extremar las medidas de prevención cibernética.