Rafael Horacio Moreno (75), ex policía Federal, fue condenado este martes a 8 años y medio de prisión efectiva por matar a su vecino, Sergio David Díaz (40), durante una discusión por el volumen de la música en Navidad pasada. La sentencia fue dictada por la jueza Lucila Pacheco, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Matanza, quien además lo inhabilitó para portar armas por un período de 10 años.

El hecho ocurrió la madrugada del 25 de diciembre en Lomas del Mirador, cuando Moreno salió de su casa en la calle Acevedo al 4100 y fue hasta la vivienda de Díaz, donde se celebraba la Navidad. Allí, ambos vecinos discutieron e intercambiaron empujones hasta que Moreno extrajo un revólver Taurus calibre .38 y disparó a quemarropa, hiriendo a Díaz en el abdomen. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud, pero falleció poco después.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y un testigo que filmó con su celular. En las grabaciones se escuchan los insultos y la música de fondo, y se percibe el momento del disparo. Moreno fue detenido de inmediato por agentes de la Policía Bonaerense, quienes incautaron el arma utilizada. Durante su indagatoria, aseguró que el disparo fue accidental.

La autopsia confirmó que la muerte de Díaz fue causada por el proyectil que ingresó por el abdomen y salió por el dorso, provocando lesiones internas que derivaron en su fallecimiento. Durante las horas posteriores al crimen, se registraron momentos de tensión en la cuadra, y la pareja de Moreno tuvo que ser retirada por la policía.

El ex policía permaneció detenido desde la madrugada navideña con prisión preventiva, tras la negativa del juez de Garantías N°2, Pablo Agustín Gossn, a otorgarle arresto domiciliario. La defensa había solicitado que continuara el proceso bajo vigilancia privada con tobillera electrónica, pero no prosperó.

El juicio oral se desarrolló en la Sala de Juicios de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) durante cinco jornadas, donde un jurado popular lo consideró responsable de homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de guerra. El fiscal Sergio Antín había solicitado una pena de 10 años, mientras que la querella pidió 13 años. Finalmente, Moreno recibió 8 años y medio de prisión, más 10 años de inhabilitación especial para portar armas.