El Gobierno nacional dio un gesto a la CGT al confirmar que la reforma laboral no tocará las cuotas solidarias, una de las principales demandas del sindicalismo. La medida implica un revés para el ministro Federico Sturzenegger, quien proponía limitar estos descuentos compulsivos que reciben los sindicatos por convenios colectivos, y busca mantener el equilibrio en medio del debate interno sobre la reforma.

El texto final del proyecto, al que tuvo acceso Infobae, mantiene la mayoría de los artículos en sintonía con la posición de la CGT y elimina los puntos más controversiales, con el objetivo de agilizar la aprobación en el Congreso. Durante la redacción definitiva, Sturzenegger y Patricia Bullrich intentaron reincorporar un artículo que limitaba las cuotas solidarias, consideradas “peajes sindicales”, pero la postura moderada del Gobierno prevaleció.

Las cuotas solidarias son fundamentales para los sindicatos porque les permiten recibir fondos de todos los trabajadores de la actividad, sean o no afiliados. Con esta decisión, la administración de Javier Milei evita generar un conflicto directo con la CGT, aunque el sindicalismo sigue objetando otros aspectos del proyecto, como la reglamentación del derecho de huelga en sectores esenciales, la limitación de la ultractividad automática de convenios, la necesidad de autorización de asambleas en empresas y la prelación de convenios por empresa sobre los de actividad.

El Gobierno también estableció que los empleadores no estarán obligados a retener las cuotas solidarias para transferirlas a los sindicatos, limitando la obligación a las cuotas de afiliación siempre que exista conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes. Además, la versión final respeta el número de delegados en las empresas y fija un máximo de 10 horas mensuales para tareas gremiales, salvo que los convenios colectivos dispongan lo contrario.

El acuerdo parcial con la CGT permite avanzar en la reforma laboral sin generar un choque directo con el sindicalismo y mantiene vigentes los beneficios económicos que los sindicatos obtienen de las cuotas solidarias.