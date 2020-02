Vázquez trabaja en ideas propias para series en plataformas de streaming

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El actor Nicolás Vázquez, que retornó al teatro con la exitosa "Una semana nada más", contó que se encuentra desarrollando ideas suyas para un par de series que vendería a las plataformas de streaming y que busca papeles que le signifiquen un desafío.



En una charla con Télam, Vázquez elogio la serie "Monzón" y dijo que entre sus ideas trabaja para una comedia y para un drama, ya que busca salir de la zona de confort, aunque se ría de la frase.



Télam: ¿Tenés algo previsto en televisión o te gustaría hacer más series para plataformas, que por ahí te piden otro laburo?



Nicolás Vázquez: No, me pasa que me llamaron un montón de veces para hacer cosas muy interesantes, pero cuando uno hace teatro, hacer las dos cosas al mismo tiempo de muy difícil. Ahora priorizo mucho lo que me pasa en el teatro, no solamente como actor sino como productor, como director, estoy con un par de proyectos para más adelante y también estoy con unos proyectos que estoy trabajando con preproducción muy despacito de algunas series para plataformas, de ideas mías, estoy trabajando con autores...



- ¿Comedia o drama?



- Hay de las dos cosas, hay una de 8 capítulos, más tirando al drama en realidad.



-¿Qué te gusto más: "Un Gallo para Esculapio", "El Marginal" o "Monzón"?



- "Monzón" fue lo mejor que vi en el año, todo, todo. La dirección de Jesús Braceras es una cosa de otro planeta, las actuaciones me volvieron loco, lo disfruté muchísimo, la esperaba, hacía mucho no esperaba algo, esperaba, pero bueno también reconozco que tanto "Un Gallo..." como "El Marginal" son maravillosas.



- ¿Sirven las apuestas rupturistas?



- Las elecciones son muy importantes y también construyen nuestra carrera, donde los no son tan importantes como los sí. Y te juro que no es una frase hecha, porque ha pasado, yo me acuerdo cuando me baje de "Casi Ángeles", me bajé por elección propia, decidí no hacer la tercera temporada siendo un éxito rotundo que explotaba todo, porque que quería hacer "El otro lado de la cama". ¿Sabés qué año era ese, cuando yo me baje? 2009, ¿sabés cuándo logré hacerla? En 2015, pero lo logré, fui atrás de lo que yo quería, hacer comedia, producir, entonces digo, a mí me salió, ¿costo, eh? Imagínate que en 2004 me llegó ese libro, lo llegué a hacer en el 2015, qué historia para contar, pero me bajé de un éxito con Gustavo (Yankelevich), con Cris (Morena), todo armado, donde no podíamos salir a la calle, para hacer teatro y lo hice, entonces digo ¿adónde está la felicidad? Para mí en lo que uno quiere hacer, a veces tenés la oportunidad de tomar la decisión, a veces no podés, a veces estás agarrado, en ese momento me la jugué y fue difícil, pero si yo no lo hubiera tomado por ahí sigo siendo un actor solamente para programas juveniles o por ahí no estoy haciendo esto que amo, no lo sé, lo sabe el destino, pero yo quería esto.