Tras más de 30 días sin agua potable, vecinos del Barrio Virgen del Rocío, en Albardón, llevaron este miércoles su reclamo a la Defensoría del Pueblo. Cansados de las respuestas evasivas entre Obras Sanitarias (OS) y la Unión Vecinal Manuel Belgrano, los residentes buscan un interlocutor válido y soluciones definitivas.

Lo que comenzó como problemas de baja presión se transformó en una crisis para más de 200 familias, especialmente en un contexto de temperaturas altas en la provincia. Los vecinos denunciaron que la falta de suministro afecta sus tareas cotidianas, como cocinar, higienizarse y abastecerse de agua segura.

El conflicto se centra en la confusión sobre quién debe garantizar el servicio. OS sostiene que el barrio pertenece a la Unión Vecinal. Por su parte, esta última afirmó no contar con los recursos, documentación ni padrón actualizado para asumir el servicio, que además presenta fallas estructurales. “Hacemos los reclamos en OS y nos dicen que no tienen registro; vamos a la Unión Vecinal y no nos dan respuestas. Nadie se hace cargo y mientras tanto no tenemos ni para bañarnos”, expresaron los vecinos durante la reunión en la Defensoría.

En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo tomó formalmente el reclamo y anunció que solicitará informes urgentes a OSy a la Unión Vecinal para determinar responsabilidades legales, convocará a una mesa de diálogo obligatoria y supervisará que se garantice el suministro mientras se resuelve la situación de fondo.

Los vecinos, que ya realizaron cortes de calle en días anteriores, advirtieron que su paciencia se agota. Si no hay un cronograma claro de obras y regularización, planean buscar otras formas de reclamo, como marchas para exigir una audiencia directa con el gobernador. Para los residentes del Virgen del Rocío, el agua dejó de ser un simple servicio y se convirtió en un elemento central de su lucha por la dignidad básica en pleno desierto sanjuanino.