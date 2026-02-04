Arsenal confirmó su clasificación a la final de la Copa de la Liga 2025-2026 tras vencer 1-0 a Chelsea en el Emirates Stadium, en el partido de vuelta de las semifinales. Con el 3-2 obtenido en la ida, el conjunto londinense cerró la serie con un global de 4-2 y se metió en el duelo definitorio del certamen.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Mikel Arteta impuso condiciones a partir del control del balón y del ritmo del juego. Con la ventaja parcial a su favor, los Gunners limitaron los circuitos ofensivos de Chelsea, que tuvo dificultades para asociarse en el mediocampo, incluso con la presencia de Enzo Fernández.

Publicidad

La primera etapa mostró a un Arsenal dominante en la posesión, aunque sin profundidad en los metros finales. La situación más clara del tramo inicial fue un remate de Piero Hincapié que exigió una buena respuesta del arquero Robert Sánchez. Chelsea, por su parte, mantuvo una postura paciente, pero no logró generar peligro concreto.

En el complemento, el conjunto visitante intentó adelantar líneas en busca del gol que reabriera la serie. Liam Delap tuvo una oportunidad clara tras un tiro de esquina, pero no consiguió definir con precisión. Con el correr de los minutos, Arsenal volvió a hacerse dueño del desarrollo y neutralizó los intentos ofensivos del rival.

Publicidad

Ni los ingresos de Cole Palmer ni de Estêvão modificaron el panorama para Chelsea, que no encontró espacios ante un rival ordenado y sólido en defensa. Enzo Fernández probó desde media distancia, pero su remate se fue por encima del travesaño.

En el tramo final, cuando Chelsea se volcó al ataque con más empuje que claridad, Arsenal aprovechó los espacios. En la última acción del partido, Kai Havertz capitalizó un contragolpe y marcó el único gol de la noche para sellar el triunfo y la clasificación.

Publicidad

Con esta victoria, Arsenal accedió a la final de la Copa de la Liga y aguardará por el ganador de la otra semifinal entre Manchester City y Newcastle, en busca de un nuevo título en el fútbol inglés.