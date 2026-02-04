La causa que investiga la muerte de Silvina Luna sumó en las últimas horas una decisión clave. La Justicia ordenó ampliar la pericia médica para que la junta oficial analice si existieron errores o fallas en los controles y tratamientos posteriores a la cirugía estética realizada por Aníbal Lotocki.

La resolución fue tomada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°60, a cargo del juez subrogante Santiago Bignone, a partir de un pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1. El objetivo es esclarecer aspectos que aún generan dudas en el expediente y que podrían resultar determinantes para establecer responsabilidades penales.

El foco de la investigación apunta ahora de manera directa al seguimiento postoperatorio que recibió la modelo y actriz, fallecida el 31 de agosto de 2023, tras una prolongada internación a causa de una insuficiencia renal derivada de una hipercalcemia severa.

En primer lugar, la Justicia solicitó que la junta médica determine si, una vez detectados los granulomas —formaciones anómalas generadas por el material de relleno—, existía la posibilidad de aplicar algún tratamiento que evitara la evolución hacia ese cuadro clínico grave. También se pidió precisar en qué momento habría sido oportuno intervenir, en caso de que esa alternativa hubiese estado disponible.

Otro de los puntos centrales del nuevo peritaje es evaluar si los controles médicos realizados por Lotocki fueron adecuados de acuerdo al tipo de intervención practicada. El dictamen deberá establecer si el seguimiento cumplió con los protocolos exigidos por la práctica médica y si hubo omisiones relevantes.

Por último, el juzgado ordenó analizar si el profesional se encontraba en condiciones, por su experiencia y conocimiento del caso, de intervenir para evitar que el desarrollo de los granulomas derivara en el deterioro irreversible de la salud de la paciente.

Una vez finalizado el nuevo informe pericial, las actuaciones volverán a la Fiscalía, que continuará con la investigación bajo la calificación de homicidio simple, causa impulsada por el abogado Fernando Burlando y allegados a Silvina Luna.

Cabe recordar que la modelo se sometió a dos intervenciones médicas con Lotocki en octubre y noviembre de 2011, en las que se le colocó un producto de relleno con microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) en zonas donde su uso está prohibido y en cantidades superiores a las recomendadas.

Por esos hechos, en febrero de 2022 el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 condenó a Lotocki a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por cinco años. En noviembre de 2023, la Cámara de Casación amplió la pena a ocho años de prisión y extendió la inhabilitación a diez años, fallo que fue confirmado en abril pasado.