A pocos días de comenzar con los cursos de ingreso en todas las unidades académicas de la Universidad Nacional de San Juan, se encuentra todavía disponible las preinscripciones para registrarse en las carreras de la Facultad de Filosofía y en la carrera de enfermería, en la unidad de Valle Fértil.

La Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) informó que se encuentra abierto el período de preinscripción a las carreras de la Oferta Educativa 2026, con el plazo vigente hasta el 14 de febrero. Hasta la fecha, esta facultad registra unos 1.100 estudiantes preinscriptos, cifra que podría incrementarse en los próximos días.

Publicidad

Desde la Facultad destacaron que el proceso de ingreso contempla múltiples herramientas de orientación para las y los aspirantes. A través del sitio web institucional, se pueden visualizar videos explicativos de cada carrera y descargar los planes de estudio.

Las carreras con mayor demanda son las licenciaturas en Inglés, Turismo, Ciencias de la Educación, Artes Visuales e Historia, seguidas por Matemática, Tecnología, Química y Física.

La Coordinación General de Ingreso de la FFHA atiende de lunes a viernes de 8 hs. a 13 hs. en Avenida Ignacio de la Roza 230 oeste, primer piso. Las consultas pueden realizarse de manera presencial, telefónica o por correo electrónico a [email protected].

Publicidad

Enfermería en Valle Fértil

Hasta el 6 de febrero, los aspirantes que busquen ingresar a la tecnicatura universitaria en enfermería, en la Sede Valles Sanjuaninos, deberán anotarse de manera virtual o presencial en Libertador, entre Mendoza y Entre Ríos, en horario de 9 hs. a 12hs. y de 18 hs. a 20 hs.

La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Juan informó que ya se encuentran abiertas las preinscripciones para el Curso de Ingreso 2026 a la Licenciatura en Enfermería en Valle Fértil.

Para realizar la preinscripción es necesario llenar el formulario que se encuentra en archivos y enviarlo al siguiente mail [email protected]. Además, adjuntar la siguiente documentación:

Publicidad

Para aspirantes con secundario completo: deben cargar el título del secundario o certificado provisorio; fotocopia DNI frente y reverso; partida de nacimiento (puede ser la que otorga Ciudadano Digital).

Para aspirantes mayores de 25 años sin secundario completo: Certificado de primaria completa; fotocopia DNI frente y reverso; partida de nacimiento (puede ser la que otorga ciudadano digital); currículum vitae que incluya el desempeño laboral. El Curso de Ingreso (no obligatorio virtual) iniciará el 9 de febrero hasta el 6 de marzo. El cursado de la carrera tiene modalidad presencial.