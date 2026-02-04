Un hombre de 33 años fue aprehendido este martes en la Capital sanjuanina luego de cometer un robo bajo la modalidad de arrebato. El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Tucumán y Mariano Moreno y tras la detención el sujeto quedó a disposición del fuero de Flagrancia.

El procedimiento fue realizado por personal del Grupo de Apoyo Motorizado (GAM), a cargo del sargento Mauro Martínez, que se encontraba realizando recorridas de prevención y seguridad en jurisdicción de la Comisaría 3ª.

El teléfono celular recuperado es un Samsung A55.

Según fuentes policiales, los efectivos escucharon por el equipo de comunicaciones un alerta que daba cuenta de un hecho delictivo en calle Tucumán, a la altura de Mariano Moreno. Al arribar a la intersección de calles Rioja y Mariano Moreno, observaron a una mujer corriendo detrás de un hombre mientras pedía auxilio.

De inmediato, el personal inició una persecución a pie del sospechoso y, a los pocos metros, lograron su aprehensión. Al realizarle un palpado de urgencia, se le secuestró un teléfono celular marca Samsung A55, presuntamente sustraído a la víctima.

El aprehendido fue identificado como Roberto Martín Brisuela Ábila, de 33 años, con domicilio en calle José López al 100, en el barrio Escobar, del departamento Rawson.

El sujeto quedó a disposición del fuero de Flagrancia, en una causa caratulada como robo arrebato, legajo N°12/26, y fue alojado en dependencias de Comisaría 3ª.