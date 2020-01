Vecinos de Antofagasta realizaron una falsa marcha de protesta para salvar a un perro herido

Vecinos de la ciudad chilena de Antofagasta realizaron en los últimos días una falsa marcha por las calles de ese distrito norteño con el único fin de llevar a un perro apodado "Vaquita", símbolo de las protestas contra el gobierno, hasta una clínica veterinaría donde debían atenderlo por el impacto de perdigones durante la represión.



Según consigna el diario digital de Antofagasta, la movilización se realizó el jueves último y el animal, que no se deja tocar por las personas, pudo ser sedado y atendido en una veterinaria de la ciudad.



Quienes conocen a "Vaquita" aseguran que no se deja tocar, por lo que la única manera de trasladarlo era a través de una falsa marcha para guiarlo, la que fue seguida por el animal al igual que durante las protestas reales que se suceden desde hace dos meses en Chile.



"Tratamos dos heridas que estaban en la zona posterior del miembro derecho, heridas por proyectil. Esas heridas van a seguir tratándose por unos 15 a 20 días. La herida de la orejita se pudo suturar bien y sin problemas", señaló el veterinario que atendió al animal.



"En las heridas de las patitas se sacó el tejido muerto, porque cuando se recibe un proyectil todos los vasos sanguíneos de esa zona se mueren y no se irrigan", explicó el profesional a los vecinos, y agregó que "Vaquita" permanecerá internado durante 10 o 15 días.