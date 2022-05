Vecinos denunciaron al propietario de un horno de ladrillo que amenaza con contaminar el aire

Indignados. Cerca de 200 vecinos de Angaco estuvieron reunidos para quejarse de la construcción de un horno de ladrillos que, según ellos, amenaza con afectar la salud de la comunidad y la forma de vida que tienen.

Este horno está a punto de ser terminado, pero el gran problema es que se encuentra a escasos metros de las viviendas. Temen que no haya respuestas desde el municipio, en donde ya iniciaron un expediente.

La construcción está ubicada en calle Nueva España, entre Divisoria y Aguilera, Angaco. Los vecinos explicaron que por su ubicación no solo afectaría a los que viven en esa zona, sino también a los habitantes del departamento San Martín, quienes se hicieron presentes en la reunión para sumar esfuerzos y tratar de que esto no avance.

Una de las denunciantes habló con DIARIO HUARPE. Por medio a sufrir represalias, pidió mantener el anonimato. Dijo que el dueño del horno ni siquiera vive en la zona. Detalló que utilizará esta extensión de tierra para explotar su construcción y se negó a llegar a un acuerdo con los habitantes del lugar.

La vecina detalló que hay muchos niños que padecen asma y neumonías recurrentes a causa de los efectos generados tras contraer Covid-19. “Empeorará la calidad de vida y el bienestar de los vecinos”, agregó la denunciante.

La afectada fue más allá y puntualizó que esto no tan solo afectará la salud, sino también la actividad económica. Relató que en la zona hay muchas cabañas para alquilar a los turistas y también hay salones de eventos que se verán afectados por el humo que generará el humo que provenga del horno.

La reunión contó con la presencia del intendente de Angaco, que es vecino de la zona. Foto: gentileza.

El horno de ladrillos está prendido durante dos semanas seguidas, según los que dijeron conocedores de la materia. Esta situación afectaría alquileres de cabañas que tienen turismo local, regional y nacional. “Será una mala imagen. Afectará nuestro trabajo”, mencionó otra perjudicada. Añadió que cotidianamente tienen cumpleaños de 15 y casamientos. “Esperamos que esto se revierta porque si no después el daño será irreparable”, comentó.

La reunión contó con la presencia del intendente de Angaco, que es vecino de la zona, y autoridad del Club Deportivo departamental, que verá afectado su funcionamiento a causa del horno, ya que la humareda no les permitirá entrenar con aire limpio.

Los denunciantes aseguran que ya hay un expediente en el municipio y se encuentran a la espera de una solución. Por otra parte, según dijo la denunciante, el propietario del horno de ladrillos no respondió ante las demandas iniciadas e incluso se negó a escuchar propuestas o enfrentar cargos.

“Dijo que no teme pagar multas y enfrentar una clausura. No quiso hablar con nosotros y ha dicho que no le importan las denuncias”, aseguró. “Queremos que hagan algo al respecto porque va a afectar la actividad económica y la vida de todos los vecinos y nosotros no lo queremos acá”, cerró la vecina