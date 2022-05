Vecinos reclamaron mejor atención y denunciaron maltrato de una doctora

Vecinos de Alto de Sierra, departamento Santa Lucía, realizaron una protesta en la puerta del Centro de Salud Horacio Grillo por presuntos maltratos de una médica que trabaja en el lugar. Al mismo tiempo, aprovecharon para pedir que allí se atiendan urgencias y mejore el vínculo hacia la comunidad.

Un grupo de personas, que asisten a la institución sanitaria, se reunió en la entrada para hablar con las autoridades. “Pedimos médicos para la tarde porque la médica de la mañana tiene maltrato con la gente”, expresó Elizabeth Figueroa, vecina de la zona, a DIARIO HUARPE. Aseguran que la doctora, de apellido Agüero, no atiende las causas más urgentes y les piden que vengan temprano ante cualquier imprevisto de salud.

El Centro de Salud Dr. Horacio Grillo está ubicado en Alto de Sierra. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

En este sentido, Mariela Castro, otra lugareña, contó que la profesional solamente hace consultas por turno y de forma programada. "Hace 45 años vivo acá y nunca tuvimos esta atención", declaró.

“Yo en particular he tenido la experiencia de traer a mi hija con fiebre y vómito e insistir para que la atiendan. Cuando ingresé al consultorio me reclamó que las urgencias era a las siete de la mañana, siempre con malgenio y maltrato”, agregó Figueroa.

Según el relato de la particular, en una oportunidad la doctora denunciada no habría atendido a un chico solamente porque no tenía documento y a otra persona la habría maltratado debido a que tenía obra social y había asistido al servicio de salud pública.

Las manifestantes presentaron notas firmadas ante las autoridades sanitarias. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE..

Myriam Robledo, vecina que se atiende en el centro de asistencia primaria, contó que su hijo padece asma y un día se quedó sin respirar. Por eso, tuvo que ir al puesto sanitario, pero la doctora se negó a revisarlo. Esto la obligó a llevarlo a otra médica, quien le puso inyecciones y le colocó un respirador al menor. Roble indicó que la mujer no lo consideró una urgencia.

Los reclamos por los constantes agravios comenzaron en noviembre y continuaron durante el 2022. Los vecinos presentaron notas firmadas por habitantes de la zona ante las autoridades del Centro de Salud y también del Ministerio de Salud Pública. “Ellos saben de las demandas y no le prestan atención”, expresó Figueroa.

El jefe de la zona sanitaria I se reunió con la gente. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

El jefe de la Zona Sanitaria I, Miguel Coria, estuvo en el lugar para calmar la situación y brindar soluciones. En este sentido, los vecinos le entregaron una nota y le expresaron sus inquietudes.