Vélez le impuso a Centurión una cláusula contractual contra la violencia de género

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Ricardo Centurión acordó su incorporación a Vélez Sarsfield y así podrá unirse al plantel que dirige Gabriel Heinze, pero su vinculación tiene un hecho inédito en el fútbol argentino, ya que el club le impuso una cláusula de comportamiento en su contrato debido a las denuncias que tiene por violencia de género.



En mayo de 2018, Vélez fue el club que creó la primera área de violencia de género en un club argentino, y desde allí propuso el artículo en el contrato con Centurión.



El agregado contractual establece la necesidad de que el jugador se ajuste al comportamiento exigido por la entidad y en caso de que incumpla la norma del estatuto social y al protocolo de violencia de género de Vélez, será sancionado directamente con la rescisión del contrato.



Centurión fue denunciado por su pareja Melisa Tozzi en mayo del 2017 en Quilmes, por lo que se le aplicó una orden de restricción perimetral. La presentación fue por lesiones y amenazas. La causa finalmente fue archivada por la fiscalía.



Pero la cláusula es más abarcativa, ya que además de violencia de género contempla el no incurrir en otros actos de transgresión social, como estar implicado en peleas o ser protagonista punible en controles de tránsito y alcoholemia.



Centurión en alguna ocasión mantuvo una pelea en algún boliche, como también fue grabado en un intento por sobornar a un agente de tránsito luego de darle positivo un control de alcohol en sangre cuando conducía.



Paula Ojeda, abogada y responsable del área de violencia de género, indicó que “más allá de no estar de acuerdo con la contratación, se recibió con beneplácito la consulta que hizo la comisión directiva al respecto. Nuestra postura es firme, pero sabemos que el fútbol es machista y que es un refuerzo importante para Vélez”, admitió.



"Pedimos una cláusula y es importante que en Vélez hayan tomado en cuenta lo propuesto por nosotras. Va a ser la primera vez en la historia que haya una cláusula así en un contrato de un futbolista", precisó Ojeda.



Centurión ya fue fotografiado con indumentaria de Vélez, realizó la revisión médica y se acopló al plantel en la Villa Olímpica tras rubricar el vínculo a préstamo por un año. Cuando se lo propuso a los directivos velezanos, el técnico Heinze les dijo: "ustedes consigan que Centurión venga, que después de él me encargo yo".