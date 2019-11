Vélez se impuso a Defensa y Justicia en un partido amistoso

Vélez se impuso a Defensa y Justicia por 1 a 0, en un partido amistoso jugado hoy en la Villa Olímpica, de Parque Leloir, con gol de Álvaro Barreal.



Tanto el director técnico del equipo de Liniers, Gabriel Heinze, como el del "Halcón", Mariano Soso, aprovecharon el receso por la doble fecha FIFA para organizar este encuentro con la participación de varios jugadores que no venían con demasiado rodaje.



En el caso de Vélez, fue oportuno para el entrenador para observar al volante chileno Pablo Galdames, que aparece como el posible reemplazante de Nicolás Domínguez, que acumuló cinco amonestaciones por lo que no podrá jugar frente a Banfield, en la próxima fecha de la Superliga, en el estadio Florencio Sola, el domingo 24 a las 19.40.



En el conjunto de Florencio Varela, en el segundo período de los dos de 35 minutos que se jugaron, ingresó el delantero Juan Martín Lucero para ir tomando ritmo de competencia luego de haber superado un esguince de la rodilla derecha.



El ex atacante de Independiente podría reaparecer oficialmente ante Lanús, en el próximo compromiso de la Superliga a jugarse el sábado 23 a las 19.40, en el estadio Norberto Tomaghelo, donde no será de la partida el centrodelantero Fernando Márquez, que padece una rotura fibrilar del isquiotibial izquierdo.



En cuanto al partido amistoso, en el que Defensa se mostró superior en la mayor parte del juego, Vélez logró imponerse en un contraataque finalizado con una maniobra individual de Barreal, a los 30 minutos del segundo periodo, que señaló el gol.



Las formaciones de ambos conjuntos fueron las siguientes:



Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Fabián Cubero (Damián Fernández), Miguel Brizuela y Felipe Di Lema; Pablo Galdames (Facundo Cáseres), Nicolás Garayalde y Thiago Almada; Luca Orellano, Maximiliano Romero y Alvaro Barreal.



Defensa y Justicia: Nicolás Avellaneda; Mariano Tripichio, Marcelo Herrera, Gonzalo Piovi y Marcelo Benítez; Francisco Cerro, Raúl Loaiza; Guido Mainero, Nicolás Maná (Lucero) y Bautista Merlini; Ignacio Aliseda.