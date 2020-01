Vendas de carros financiados recuaram 15% durante 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

As vendas financiadas de automóveis recuaram 15% no ano passado, em comparação com a média dos últimos anos, de acordo com um levantamento da Associação de Concessionários de Automotivos da República Argentina (Acara).



O trabalho destaca também que as penhoras de carros (limitação legal que restringe a sua propriedade) diminuíram em 52% , em comparação com 2018, em linha com a variação negativa dos emplacamentos.



"A tendência do último trimestre na percentagem de financiamento foi de 37%, e estaria sendo estimada uma queda nos emplacamentos mais severa para o primeiro trimestre deste ano", acrescentou o relatório da Acara.



Em um mercado que ainda tem pouca oferta de crédito, "os planos de poupança continuam sendo a ferramenta mais importante de financiamento", refere o levantamento. A percentagem de financiamento no mercado do usado recuou 4 pontos entre dezembro de 2018 e o mesmo mês do ano passado, passando de 7 para 3%.