Venezuela liberó este miércoles a Marino Antonio Mendoza Fuentes, chofer de la embajada argentina en Caracas, quien permanecía detenido desde el 12 de diciembre de 2024. La confirmación fue realizada por su familia, luego de más de 13 meses de cautiverio.

Mendoza Fuentes, de 40 años, había sido arrestado en su domicilio en la zona de La Pastora y trasladado a El Helicoide, donde enfrentaba cargos por presunto terrorismo. Su madre negó las acusaciones y sostuvo públicamente que se trataba de un trabajador sin militancia política.

La detención del chofer se produjo cuatro días después de la captura del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien continúa privado de la libertad en el mismo centro de detención. En su momento, la Cancillería argentina calificó el arresto de Mendoza Fuentes como arbitrario e injustificado y reclamó su liberación.

Con esta excarcelación, permanecen al menos cuatro ciudadanos argentinos detenidos en Venezuela. Entre ellos figuran Nahuel Gallo; el empresario Roberto Baldo, junto a su esposa; el abogado Germán Giuliani; y Gustavo Gabriel Rivara, cuyo estado de salud genera preocupación entre organismos de derechos humanos.

Hasta el momento, el Gobierno argentino no emitió un comunicado oficial sobre la liberación del empleado de la representación diplomática. La información fue confirmada públicamente por su familia, mientras continúan los reclamos por el resto de los argentinos que permanecen detenidos.