La prevención y los controles médicos periódicos son claves para detectar a tiempo enfermedades que pueden afectar la salud de las mujeres. Ese fue uno de los principales mensajes que dejó la ginecóloga y obstetra Carmen Rojo durante su participación en el programa Salud & Bienestar, que se transmite por HUARPE TV en el 19.2 de la TDA, Kick y YouTube.

La especialista visitó el estudio para hablar sobre los cánceres ginecológicos más frecuentes y la importancia de realizar estudios preventivos de manera regular. Según explicó, la detección temprana es una de las herramientas más eficaces para mejorar el pronóstico de estas enfermedades.

“La prevención es lo más importante. Acudir a tiempo a los controles permite tener más posibilidades de tratamiento y también de curación de un cáncer”, señaló la médica.

Mayor conciencia desde edades tempranas

Durante la entrevista, Rojo destacó que en los últimos años se observa un cambio positivo en la forma en que muchas familias abordan la salud femenina. Cada vez es más común que las madres acompañen a sus hijas adolescentes a las primeras consultas ginecológicas.

Estos encuentros permiten abordar temas clave como la prevención de enfermedades de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos y la vacunación contra el virus del papiloma humano.

“Hay madres que están más comprometidas y llevan a sus hijas más temprano. Eso permite que las jóvenes tengan conciencia sobre la prevención y sobre el cuidado de su salud”, explicó.

Sin embargo, también señaló que existe una etapa en la que muchas mujeres tienden a postergar los controles médicos.

“Después de los 40 años vemos que algunas mujeres son más reacias a ir al ginecólogo. Están en otro ritmo y por ahí pasan uno o dos años sin controlarse”, advirtió.

Los cánceres ginecológicos más frecuentes

La médica explicó que dentro de la especialidad existen dos enfermedades que concentran gran parte de las estrategias de prevención: el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama.

El primero suele aparecer en mujeres más jóvenes y está estrechamente relacionado con el virus del HPV. El segundo, en cambio, se presenta con mayor frecuencia después de los 40 años.

“El cáncer de cuello aparece generalmente antes de los 35 o 40 años, mientras que el cáncer de mama aparece después de los 40”, detalló.

Rojo explicó que en la actualidad existen herramientas eficaces para reducir significativamente los casos de cáncer de cuello uterino, aunque todavía hay mujeres que no acceden a la vacuna o a los controles preventivos.

“Con todas las herramientas que tenemos, el cáncer de cuello debería ser cada vez menos frecuente, pero a veces la vacuna no se coloca a todas o los controles no se hacen”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el aumento de los controles permite detectar la enfermedad en etapas más tempranas.

“Mientras más controles nos hacemos, más enfermedades detectamos. Pero eso significa que encontramos el cáncer en etapas iniciales, que es lo ideal”, afirmó.

Qué estudios se recomiendan

La especialista explicó que, según las recomendaciones internacionales, los controles deben adaptarse a cada etapa de la vida, aunque en términos generales se aconseja realizar una consulta ginecológica anual.

Entre los estudios más importantes se encuentran el Papanicolau, la colposcopía, la mamografía y las ecografías ginecológicas o mamarias, que permiten detectar posibles lesiones o alteraciones.

“Generalmente se habla de un control anual con mamografía y papanicolau según la edad de la paciente”, explicó.

Además, recordó que la vacuna contra el HPV se aplica desde los 11 años y constituye una de las principales herramientas de prevención.

Un mensaje claro para todas las mujeres

Antes de finalizar la entrevista, Rojo dejó un mensaje directo para quienes todavía sienten temor o vergüenza de realizarse estudios médicos.

“No hay que tener miedo al ginecólogo. El médico está para ayudarlas. Si uno llega antes, puede salvar su vida”, expresó.

Y concluyó con una reflexión sobre el impacto que tiene la salud de la mujer en el entorno familiar.

“La mujer es el motor de la casa. Si conseguimos una buena salud femenina, también vamos a conseguir una mejor salud para toda la familia”.