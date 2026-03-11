Las denuncias por violencia de género en San Juan muestran una tendencia clara en los registros oficiales: los casos vinculados a violencia psicológica y económica son los que predominan entre las presentaciones realizadas por mujeres ante la Dirección de Género. Los datos se desprenden del análisis de formularios de protección y denuncias registradas a nivel provincial durante los últimos meses.

La directora del organismo, Valeria Díaz, explicó que estas dos modalidades aparecen de manera reiterada en las intervenciones que realiza el área. “En las estadísticas que analizamos continúan predominando las situaciones de violencia psicológica y económica entre las mujeres que se acercan a realizar denuncias o solicitar medidas de protección”, indicó a DIARIO HUARPE.

De acuerdo con los registros provinciales, las cifras consolidadas entre enero de 2025 y enero de 2026 reflejan un leve incremento en las solicitudes de protección presentadas por mujeres. En ese período se pasó de 384 registros en enero de 2025 a aproximadamente 409 en enero de 2026, lo que representa una diferencia cercana a 16 formularios de protección.

“Los números que tenemos cerrados abarcan desde enero de 2025 hasta enero de 2026 y muestran una diferencia aproximada de 16 solicitudes más respecto al período anterior”, señaló la funcionaria. También aclaró que los datos correspondientes a febrero todavía se encuentran en proceso de cierre estadístico.

Los casos por tipos de violencia en 2026

Las estadísticas más recientes permiten observar cómo se distribuyen las denuncias según el tipo de violencia ejercida. En enero de 2026, los registros provinciales indicaron 220 casos de violencia psicológica, lo que la posiciona como la forma de violencia más frecuente entre las denuncias. En ese mismo período también se contabilizaron 96 situaciones vinculadas a violencia económica, 54 de violencia física y 5 casos de violencia sexual.

Durante febrero de 2026, aunque las cifras totales fueron menores, la tendencia se mantuvo. Se registraron 151 casos de violencia psicológica, 60 de violencia económica, 49 de violencia física y 8 de violencia sexual, lo que reafirma el predominio de las situaciones de carácter psicológico dentro de las denuncias presentadas en la provincia.

Según explicó Díaz, estos números reflejan los casos que llegan a la Dirección de Género a través de formularios de protección y denuncias administrativas. “Las estadísticas se elaboran a partir de las presentaciones realizadas por mujeres que solicitan algún tipo de intervención o medida de protección”, precisó.

Diferencias entre zonas céntricas y zonas alejadas

El análisis de los registros también permite identificar diferencias territoriales dentro de la provincia. En términos generales, la mayor cantidad de denuncias se concentra en el Gran San Juan, donde se encuentran los departamentos de Capital, Rawson, Rivadavia y Chimbas.

“La mayor cantidad de casos se observa en el Gran San Juan, lo cual tiene relación directa con la cantidad de población que reside en esos departamentos”, explicó Díaz. Sin embargo, aclaró que el organismo cuenta con estadísticas detalladas por departamentos y por tipo de violencia para analizar el fenómeno con mayor precisión.

Los datos comparativos de violencia psicológica muestran esta diferencia territorial. En enero de 2025 se registraron 164 casos en zonas céntricas y 47 en zonas alejadas. En febrero de ese mismo año los números fueron de 161 y 65 respectivamente.

En enero de 2026, en tanto, se registraron 166 casos de violencia psicológica en zonas céntricas y 54 en zonas alejadas, lo que mantiene la tendencia observada en períodos anteriores.

Cómo se manifiestan estas formas de violencia

Desde la Dirección de Género explicaron que la violencia psicológica incluye conductas destinadas a afectar la autoestima, la seguridad o la estabilidad emocional de la mujer. Se trata de agresiones que pueden manifestarse a través de insultos, amenazas, manipulación o desvalorización constante.

“Cuando hablamos de violencia psicológica nos referimos a conductas que buscan denigrar a la mujer o afectar su seguridad y su autoestima”, explicó Díaz.

En el caso de la violencia económica, el problema se relaciona con el control o la limitación de los recursos financieros. “Puede implicar controlar los ingresos de la mujer, impedirle disponer libremente de su dinero o situaciones vinculadas al incumplimiento de obligaciones económicas”, detalló la funcionaria.

Rangos etarios y situaciones de mayor vulnerabilidad

Otro de los aspectos que surgen de las estadísticas oficiales es el rango de edad de las mujeres que realizan denuncias o solicitudes de protección. La mayor cantidad de presentaciones se concentra en mujeres jóvenes y adultas.

“El rango etario que más denuncias registra se ubica entre los 20 y los 35 o 40 años”, señaló Díaz. No obstante, desde el organismo también advirtieron un aumento reciente en denuncias realizadas por mujeres adultas mayores.

“En los últimos meses se ha advertido un crecimiento en las denuncias de mujeres adultas mayores, un grupo que presenta mayores niveles de vulnerabilidad”, sostuvo.

Estrategias para prevenir nuevos casos

Frente a este panorama, la Dirección de Género trabaja en políticas orientadas a la prevención y al acompañamiento de las víctimas. Una de las líneas de acción previstas para 2026 es reforzar el trabajo territorial y ampliar la presencia del organismo en zonas alejadas.

“Nuestro objetivo es trasladarnos a las zonas más vulnerables y trabajar junto a los municipios para brindar herramientas y capacitaciones”, explicó Díaz.

La funcionaria también remarcó la importancia de promover la independencia económica de las mujeres como parte de las estrategias para salir del ciclo de violencia. “No se trata solo de la contención, sino también de brindar herramientas para que las mujeres puedan no volver a ingresar en situaciones de violencia”, concluyó.