Según un informe nacional, el consumo de pollo en Argentina alcanzó los 50 kilos por persona al año, un nivel que se mantiene estable respecto de temporadas anteriores pero que confirma el fuerte crecimiento que tuvo en los últimos años. Incluso, el consumo ya se acerca cada vez más al de la carne vacuna, posicionando al pollo como uno de los alimentos centrales en la dieta de la población. En San Juan la tendencia también se replica y desde el sector avícola confirmaron que la demanda creció con fuerza en los últimos meses.

Gustavo Ejarque, uno de los propietarios de Supremo Pollería y Granja La Normita, explicó a DIARIO HUARPE que desde diciembre de 2025 hasta marzo de 2026 el consumo aumentó significativamente en la provincia.

“Hemos tenido un incremento aproximado entre un 15% y un 20% en el consumo en kilos de producto”, señaló Ejarque.

Desde Supremo Pollería destacaron que mantienen el precio para sostener la clientela. (Foto DIARIO HUARPE)

Según explicó, el principal factor es la diferencia de precio entre el pollo y la carne vacuna. “Con el aumento de la carne vacuna la gente en las familias se inclina un poco más por el consumo de pollo”, afirmó. Ejarque explicó que la brecha de precios entre ambos productos es determinante a la hora de elegir qué comprar.

“Para darse una idea, hoy seis o siete kilos de cuarto trasero equivalen al precio de un kilo de carne vacuna, como nalga o cuadrada”, explicó.

Precios que se mantienen estables

Desde la empresa que lidera junto a su hermana Clauda Ejarque, aseguraron que uno de los factores que también impulsó el consumo fue la decisión de no trasladar todos los aumentos al público.

“Tuvimos incrementos desde el frigorífico, pero decidimos asumir esos costos y no llevarlos al público”, explicó el empresario.

Desde el sector también señalaron que el pollo ofrece una gran variedad de opciones que facilitan su presencia diaria en la mesa familiar. “Hoy la gente rota el menú: puede comer pollo entero, cuarto trasero, pechuga, milanesas, supremas, bocaditos o pollo relleno”, explicó Ejarque.

La empresa incluso produce más de 40 especialidades diferentes en su fábrica, con opciones como supremas rellenas de jamón y queso, caprese o espinaca.

