El conflicto salarial en las universidades nacionales sumará un nuevo capítulo la próxima semana. Los docentes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizarán un paro durante toda la semana en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de avances en la negociación salarial con el Gobierno nacional.

La medida fue confirmada por la secretaria gremial de Adicus, Edith Liquitay, quien explicó que se trata de una decisión excepcional dentro del plan de lucha que vienen sosteniendo los gremios universitarios. “Una semana completa es realmente una medida fuerte”, afirmó durante su participación en el programa Café de la Política, que se emite por HUARPE TV.

Publicidad

Según detalló la dirigente sindical, el paro se concretará luego de varios meses de protestas escalonadas que incluyeron medidas de 24 horas coordinadas con otros sindicatos del sector y con centrales obreras. Sin embargo, ante la falta de respuestas del Gobierno nacional, los gremios decidieron profundizar el reclamo.

“Veníamos haciendo paro de 24 horas en conjunto con todo el frente gremial y la CGT, pero esta vez se agotaron las instancias de negociación con el Gobierno nacional y por ello tendremos una semana completa de paro”, explicó Liquitay.

El principal reclamo de los docentes universitarios está vinculado con la fuerte pérdida salarial registrada en el último tiempo. Desde el sector sostienen que los ingresos del personal docente se deterioraron de manera significativa frente al avance de la inflación.

Publicidad

En ese sentido, la secretaria gremial de Adicus aseguró que durante la actual gestión nacional el poder adquisitivo sufrió una caída muy marcada. “Estamos hablando de una pérdida salarial de más del 50% en la gestión de Milei”, sostuvo.

Además del reclamo salarial, los gremios universitarios también plantean la necesidad de garantizar el financiamiento del sistema universitario público. Liquitay remarcó que el sector docente cuenta con el acompañamiento institucional de las autoridades de la UNSJ y del conjunto de rectores del país.

Publicidad

“Por suerte nosotros tenemos un rector que marcha con nosotros, que en el CIN se planta junto con los demás rectores diciendo que necesitamos reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”, señaló.

Según explicó, la aprobación y aplicación de esa normativa resulta clave para garantizar tanto la actualización de los salarios como el funcionamiento cotidiano de las universidades. “Porque de no aplicarse no solamente no se actualiza nuestro salario, sino que tampoco se actualiza el presupuesto para el funcionamiento de la universidad”, agregó.

La mirada de los estudiantes

En medio del conflicto, Liquitay también se refirió al clima que perciben dentro de la comunidad universitaria. Según relató, entre los estudiantes existe un fuerte malestar con la situación económica y con las políticas que impactan sobre el sistema universitario. La dirigente gremial aseguró que muchos jóvenes expresan frustración respecto de las expectativas que tenían frente al actual escenario político y económico. “Los jóvenes de la universidad fueron estafados y claramente hay un gran descontento con las políticas de este gobierno nacional”, afirmó.

Incluso, indicó que ese sentimiento se refleja en las conversaciones que mantienen cotidianamente con los estudiantes. “Ellos mismos dicen que pensaban que la situación iba a ser diferente y por eso manifiestan su decepción”, explicó. Mientras tanto, la próxima semana se espera que la medida de fuerza tenga impacto en el dictado de clases en las distintas facultades de la UNSJ, en un contexto de creciente tensión entre los gremios universitarios y el Gobierno nacional por la situación salarial y presupuestaria del sector.

Textuales

Edith Liquitay / Adicus