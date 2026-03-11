El reclamo docente en San Juan sumó un nuevo capítulo este martes luego de que los gremios UDAP, UDA y AMET decidieran levantar el paro de 48 horas que habían anunciado para esta semana. La decisión se produjo tras la intervención de la Subsecretaría de Trabajo, que notificó formalmente a los sindicatos sobre la aplicación de la nueva normativa laboral vigente que obliga a garantizar servicios mínimos del 75% en actividades consideradas esenciales, como la docencia. Ante ese escenario, las conducciones sindicales evaluaron que sostener la medida generaba consecuencias a los docentes y los alumnos. Ante esto, los gremios convocaron a una marcha de antorchas que se realizará este miércoles a las 20, en contraturno.

La aplicación de la normativa laboral fue el factor determinante para modificar el plan de lucha. Según establece el esquema vigente, en caso de paro los sindicatos deben garantizar un nivel mínimo de prestación del servicio educativo. Para cumplir con ese requisito, las organizaciones gremiales debían presentar previamente un plan detallado ante las autoridades. Ese documento debía incluir los establecimientos alcanzados, niveles educativos, turnos y personal docente que permanecería trabajando para asegurar el porcentaje mínimo de asistencia exigido por la normativa.

Publicidad

Desde la Subsecretaria de Trabajo se advirtió que la falta de presentación de ese plan o el incumplimiento del esquema de servicios mínimos podría derivar en sanciones legales, además del eventual descuento de los días no trabajados.

En ese contexto, la secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, explicó que la decisión de levantar la medida de fuerza se tomó “en solidaridad con los docentes que deberían cubrir el 75% de asistencia obligatoria. No se realizará el paro porque se sobrecargaría al personal restante”, señaló.

Publicidad

Desde UDA, su secretaria general Karina Navarro dejó en claro que la suspensión de la huelga no implica el cierre del conflicto con el Gobierno provincial. “Levantamos el paro, pero no significa que el conflicto termine”, afirmó.

En tanto, desde AMET también cuestionaron la forma en que se aplicó la normativa laboral. El secretario adjunto del gremio, Adrián Ruiz, consideró que la ley utilizada por la Subsecretaría de Trabajo debería contemplar plazos específicos antes de su implementación. Según explicó, la normativa establece que debería existir un período de cinco días para su aplicación efectiva, algo que —según sostuvo— no se habría respetado en este caso.

Publicidad

Con el paro suspendido, ahora todo se traslada nuevamente a la mesa de negociación salarial. Este pasado martes 10 estaba prevista una nueva reunión de la paritaria docente entre el Gobierno provincial y los tres gremios que representan a los trabajadores del sector. Sin embargo, el encuentro no se concretó en los términos previstos. UDAP y AMET decidieron no participar del cónclave debido a la falta de avances en las negociaciones previas, mientras que UDA sí asistió a la reunión.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Ejecutivo, el gremio presentó una contrapropuesta salarial por escrito para ser analizada por los ministerios de Hacienda y Educación. Finalmente, el Gobierno provincial resolvió convocar a una nueva instancia de negociación para este jueves a las 14 horas en el Centro Cívico, donde se espera retomar las conversaciones con los tres sindicatos.

Mientras tanto, los docentes optaron por suspender la medida de fuerza, pero mantienen activo el reclamo salarial a través de la movilización y a la espera de que la próxima reunión paritaria acerque posiciones.