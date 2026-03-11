La reactivación de la fábrica Electrometalúrgica Andina (EMA) volvió a instalarse en la agenda industrial de San Juan. El flamante secretario general del Sindicato de los Químicos, Mario García, aseguró que la histórica planta ubicada en Chimbas aún tiene posibilidades concretas de volver a operar y sostuvo que gran parte de la infraestructura productiva continúa en condiciones.

El gremialista afirmó en el programa Café de la Política, que se emite por HUARPE TV, que la planta “no está muerta” y explicó que uno de los principales equipos productivos aún se encuentra en condiciones de ser utilizado. “El horno 2, que es el que fabrica carburo, está operativo; lo que hay que hacer es comprar la materia prima y hacerlo funcionar”, detalló.

Según explicó García, “con el ingeniero Ariel Elizondo realizamos un trabajo minucioso que deja a la vista que para iniciar las tareas la inversión no es muy grande”, señaló el dirigente sindical. De acuerdo con ese relevamiento, uno de los principales problemas que enfrenta la empresa está vinculado a las deudas acumuladas, especialmente en materia energética.

En ese punto, García destacó la intervención del Gobierno provincial para intentar destrabar la situación financiera. Según relató, las gestiones encabezadas por el gobernador Marcelo Orrego y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, permitieron avanzar en una alternativa para ordenar los compromisos con el mercado eléctrico mayorista. “Gracias a la intervención de Orrego y Achem, se logró que el Gobierno de San Juan se convierta en garante de la empresa brasilera frente a Cammesa para concretar un plan de pagos accesible”, explicó.

Mientras se analiza la posibilidad de reactivar la producción, la planta continúa bajo resguardo y con tareas de mantenimiento que buscan preservar la infraestructura existente. “Actualmente hay un grupo de seguridad custodiando todo y un equipo de trabajadores mensuales haciendo mantenimiento”, señaló García, quien volvió a insistir en que la empresa mantiene condiciones para retomar su actividad.

Más allá de la posibilidad de volver a producir carburo, el dirigente sindical planteó que la planta también podría cumplir un rol estratégico en el proceso de reconversión energética que impulsa la provincia y el país.

En ese sentido, explicó que la EMA cuenta con condiciones para producir silicio metálico, un insumo clave para la fabricación de paneles solares. Ese material es uno de los componentes centrales de la industria fotovoltaica y su producción local podría generar una cadena de valor más integrada dentro de la provincia.

“La EMA tiene la posibilidad de producir silicio metálico que es fundamental para los paneles solares. Es decir que podría brindar este elemento para que en la fábrica de paneles fotovoltaicos que tenemos en San Juan los produzcan y usarlo así en la reconversión energética que hoy plantea el Gobierno”, sostuvo.

Para García, esa alternativa permitiría aprovechar una infraestructura industrial ya existente y, al mismo tiempo, fortalecer el desarrollo de energías renovables en la provincia. Incluso planteó que la inversión necesaria para avanzar en ese camino sería relativamente baja si se compara con otros sectores productivos.

“Con el 3% de lo que hoy se está invirtiendo para hacer avanzar a los proyectos mineros, la EMA se pondría en funcionamiento para abastecer a la fábrica de paneles solares y producirlos de principio a fin”, afirmó.

Mientras tanto, el futuro de Electrometalúrgica Andina continúa atado a decisiones empresariales y financieras que permitan retomar la actividad. Sin embargo, desde el sector sindical insisten en que la planta aún tiene potencial productivo y que su reactivación podría aportar empleo industrial y sumar valor a la estrategia energética de San Juan.

Textuales

Mario García / Secretario general del Sindicato de los Químicos