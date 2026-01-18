El inicio de la temporada turística 2026 refleja un comportamiento marcado por la prudencia en el gasto. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los turistas ajustan gastos complementarios, priorizan experiencias concretas y toman decisiones sobre la marcha.

El gasto diario promedio se mantiene elevado en gran parte del país. En destinos del Norte y Litoral, como Formosa, Santiago del Estero y Río Negro, oscila entre $70.000 y $85.000. En Puerto Iguazú, el consumo alcanza los $117.000 por persona, impulsado por excursiones, servicios premium y turismo de cruceros. Ushuaia también registra niveles altos por la combinación de actividades y cruceros.

Sin embargo, la Costa Atlántica evidenció una fuerte caída en el consumo. La provincia de Buenos Aires registró un descenso del 21% en gasto turístico durante la primera quincena de enero, con un impacto más pronunciado en la Costa Atlántica (-26%) y una retracción de hasta el 40% registrada a través de medios de pago oficiales como Cuenta DNI. Aun así, los niveles de ocupación permanecen elevados en destinos como Pinamar (84%), Cariló (90%) y Mar del Plata (65%), mostrando que la caída del gasto no se traduce en menor afluencia de turistas.

CAME destacó que esta combinación refleja un cambio estructural: los visitantes buscan experiencias puntuales y optimizan su consumo. La temporada se sostiene sobre la oferta de eventos, festivales, competencias deportivas y propuestas culturales, que atraen a turistas aun en contextos de presupuestos ajustados.

En otras regiones, el gasto sigue generando un impacto económico importante. Entre Ríos muestra un promedio de $95.000 por persona, mientras que Santa Fe y destinos patagónicos como Bariloche y Neuquén registran altos niveles de ocupación y consumo concentrado en fines de semana y eventos específicos.

En conclusión, el verano 2026 mantiene un impacto económico real, aunque el turismo se reorganiza en torno a decisiones más racionales y selectivas: los turistas priorizan dónde gastar y por cuánto tiempo quedarse, mientras la Costa Atlántica evidencia un descenso notable en el consumo promedio diario.