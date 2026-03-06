El consumo de carne registró una fuerte caída en San Juan durante la última semana de febrero, en un contexto marcado por recientes aumentos de precios y por el impacto de los gastos familiares propios de esa etapa del mes. Desde el sector cárnico advirtieron que la retracción fue significativa y que el mercado atraviesa un período de sensibilidad tanto en la demanda como en la oferta.

El referente del sector cárnico sanjuanino, Sebastián Parra, explicó que la baja en las ventas fue especialmente marcada en los últimos días de febrero. “En el mes de enero se consumió un 2,2% menos que en el mismo mes de 2025, pero lo más fuerte ocurrió en la última semana de febrero, cuando se consumió apenas el 50% de lo que habitualmente compra la gente”, señaló a DIARIO HUARPE.

Según detalló, esta situación se produjo en un momento en el que muchas familias debieron afrontar gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo, lo que redujo de manera considerable la capacidad de compra.

“La caída fue muy grande porque coincidió con la preparación para las clases y otros gastos de las familias, por lo que el poder adquisitivo prácticamente fue nulo durante esos días”, explicó.

Estabilidad en los precios

Parra indicó que, pese a la fuerte retracción en el consumo, durante los últimos días los mercados de hacienda mostraron cierta estabilidad en los precios. Sin embargo, aclaró que esta situación no responde a una baja real de valores, sino a la caída en la demanda.

“La semana pasada los mercados de hacienda mostraron cierta estabilidad, pero esto ocurrió principalmente porque el consumo cayó mucho después del último aumento de la carne”, sostuvo.

El referente explicó además que en las carnicerías pueden observarse leves ajustes en algunos cortes, aunque no se trata de reducciones significativas. “Cuando se habla de una baja de $300 en la carne, en realidad se trata de ajustes menores en algunos cortes. Todavía no hay indicadores claros de una baja real de precios”, señaló.

Leve recomposición de ventas

Durante los primeros días de marzo comenzó a registrarse un leve movimiento en las ventas, aunque desde el sector consideran que aún es temprano para hablar de una recuperación del consumo.

“En los últimos días se observa una pequeña recomposición en las ventas, pero todavía no puede interpretarse como una tendencia clara ni como un aumento sostenido del consumo”, indicó Parra.

El dirigente agregó que el comportamiento del mercado en los próximos días será clave para determinar si esa leve mejora se consolida o si se trata simplemente de una normalización luego de la fuerte caída registrada en la última semana del mes pasado.

Oferta limitada y decisiones productivas

Otro factor que influye en el escenario actual es la menor disponibilidad de hacienda, producto de decisiones tomadas por los productores ganaderos en los últimos meses.

“Muchos productores están resguardando la hacienda para iniciar procesos de reproducción y recomponer rodeos, algo que venía retrasado desde hace varios años”, explicó Parra.

En paralelo, algunos abastecedores optaron por reducir su margen de ganancia para agilizar la salida de mercadería que quedó en stock tras la abrupta caída en las ventas.

“Al tratarse de un producto perecedero, la carne no puede permanecer demasiado tiempo en cámara. Por eso, algunos operadores resignaron parte de su ganancia para poder vender lo que había quedado de la semana pasada”, concluyó.