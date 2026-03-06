Mientras el peronismo de San Juan comienza a reordenarse de cara al próximo ciclo electoral, distintas voces dentro del partido empiezan a marcar posicionamientos sobre quiénes podrían encabezar la reconstrucción política con vistas a 2027. En ese contexto, el dirigente sindical y referente del PJ, Eduardo Cabello, no dudó en señalar al senador nacional Sergio Uñac como uno de los nombres más competitivos dentro del espacio.

Las declaraciones se dieron en el programa Café de la Política, donde Cabello sostuvo que el justicialismo ya trabaja con la mirada puesta en recuperar la provincia. En ese escenario, consideró que el exgobernador cuenta con una ventaja estructural respecto a otros dirigentes del espacio.

“El peronismo va a volver en 2027, ese es el anhelo que todos tenemos y estamos trabajando para eso”, afirmó Cabello, al remarcar que el partido ya comenzó a delinear estrategias para volver a ser competitivo en el escenario político provincial.

En ese análisis, el también diputado provincial fue contundente al ubicar a Uñac entre los dirigentes mejor posicionados para encabezar ese proceso. Según explicó, su experiencia de gestión y la estructura política que construyó durante sus años al frente del Ejecutivo provincial lo convierten en una figura central dentro del justicialismo.

“Entre esos nombres lo incluyo a Uñac, que para mí es el hombre que ha quedado con toda la estructura que tenía de haber sido gobernador, con una capacidad y una sapiencia que le dio haber manejado la provincia”, sostuvo.

Cabello también puso el acento en la experiencia acumulada por el actual senador nacional, un factor que —según su visión— lo diferencia de otros posibles aspirantes dentro del peronismo sanjuanino.

“De todos los peronistas que hay, entiendo que Uñac es uno de los más completos por todo lo que manejó y por la experiencia de haber gobernado”, señaló el dirigente sindical.

En esa línea, remarcó que la trayectoria al frente del Ejecutivo provincial le otorga una ventaja comparativa a la hora de pensar en un futuro liderazgo político dentro del PJ. “A diferencia de otros dirigentes, Uñac no tiene que venir a aprender cómo se maneja una provincia como San Juan”, agregó.

Las declaraciones de Cabello se suman a las expresiones recientes del presidente del Partido Justicialista de San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, quien también incluyó a Uñac dentro de la lista de posibles candidatos del peronismo para las elecciones de 2027.

El escenario que le conviene al PJ

El dirigente peronista y sindicalista Eduardo Cabello se refirió a una posible unión entre el orreguismo y el mileísmo, y al impacto que esto generaría en las próximas elecciones en San Juan.

Cabello dijo que “si se juntan La Libertad Avanza y el orreguismo, se va a formar una fuerza más complicada”. Pero el legislador provincial también sostuvo que “nosotros siempre le hemos hecho frente a todo”.

