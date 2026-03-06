La reforma política impulsada por el Gobierno provincial comenzó a tomar forma en la Cámara de Diputados con el ingreso de un proyecto que propone eliminar el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), conocido como ley de lemas renovada. La iniciativa también descarta la utilización de las PASO, lo que abre un nuevo escenario electoral en San Juan respecto de cómo se definirán los candidatos de cada espacio político.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo es más acotado que versiones anteriores y se centra en dos puntos principales: la eliminación del Sipad y la delegación en los partidos o frentes políticos de la facultad de decidir el mecanismo para dirimir sus internas. En ese marco, la Cámara de Diputados deberá debatir qué sistema electoral se utilizará hacia adelante y si se incorporan otras modificaciones al esquema vigente.

El vicegobernador Fabián Martín explicó que la propuesta busca establecer un marco mínimo para abrir el debate legislativo. Según detalló, el proyecto elimina directamente el Sipad y modifica un artículo de la Ley de Partidos Políticos para incluir de manera explícita a las alianzas o frentes electorales dentro del sistema.

A partir de ese cambio, cada fuerza política tendrá la potestad de resolver cómo seleccionar a sus candidatos. Entre las alternativas que se contemplan aparecen las internas cerradas, en las que votan únicamente los afiliados al partido, o internas abiertas, donde también podrían participar ciudadanos no afiliados que deseen intervenir en el proceso.

La iniciativa, además, deja afuera varios puntos que habían sido planteados en proyectos anteriores de reforma política. Entre ellos se encontraba la implementación de la boleta única de papel, un mecanismo que había sido analizado como alternativa para modernizar el sistema electoral provincial. Tampoco se incorporó la limitación de mandatos para los diputados provinciales, que en versiones previas establecía un máximo de dos períodos consecutivos, es decir, ocho años en el cargo.

De acuerdo con lo señalado por Martín, la decisión del Ejecutivo fue enviar una propuesta “con lo básico” para que sea la Legislatura la que avance con el debate y eventualmente incorpore otros aspectos durante el tratamiento parlamentario. En ese sentido, también aclaró que el proyecto no modifica la paridad de género vigente, por lo que el esquema actual de integración de listas se mantendrá sin cambios.

Por su parte, el diputado Gustavo Usín remarcó que la eliminación del Sipad implica devolver a los partidos la responsabilidad de definir sus mecanismos internos de selección. Según explicó, las candidaturas podrán surgir de elecciones internas, acuerdos políticos u otros sistemas que cada espacio considere conveniente.

Para el legislador, lo central de la iniciativa es que se elimina la obligatoriedad de un mecanismo impuesto desde el Estado y se habilita una discusión más amplia sobre el sistema electoral que tendrá la provincia en los próximos años.

En ese sentido, adelantó que la Cámara de Diputados buscará convertirse en una “caja de resonancia” del debate político. La idea es convocar a distintos actores para discutir la reforma, incluso a partidos que hoy no tienen representación legislativa, tal como ocurrió en otros debates recientes, como la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), donde se escucharon también a sectores gremiales y empresariales.

El objetivo del oficialismo es iniciar el debate en las próximas semanas y avanzar hacia una definición antes de fin de año. El plazo no es menor, ya que la legislación electoral establece que cualquier modificación al sistema debe aprobarse al menos seis meses antes del inicio del cronograma electoral.

De cumplirse ese requisito, las reformas que surjan del debate legislativo podrían aplicarse en las elecciones generales de 2027. Con el Sipad ya en camino a su eliminación, el interrogante que se abre ahora en la política sanjuanina es qué modelo de selección de candidatos adoptarán finalmente los partidos y frentes que competirán en esos comicios.

Dato

Si finalmente las elecciones provinciales se adelantan a abril o mayo de 2027, la nueva ley electoral debería aprobarse como fecha límite en noviembre de 2026. Esto se debe a que la normativa vigente establece que cualquier modificación al sistema electoral debe realizarse con al menos seis meses de anticipación a la realización de los comicios.