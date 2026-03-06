La paralización de la obra de la Ruta 40 Sur volvió a encender alarmas en San Juan y obligó al Gobierno provincial a mover fichas para intentar destrabar la situación. En ese contexto, el gobernador Marcelo Orrego viajará la próxima semana a Buenos Aires junto al ministro de Infraestructura, Fernando Perea, para reunirse con autoridades nacionales y buscar una solución al corte en el envío de fondos que frenó los trabajos.

La información fue confirmada por el secretario general de la Uocra en San Juan, quien explicó que el encuentro ya está pautado y tiene como objetivo principal garantizar la continuidad de una obra considerada estratégica para la conectividad provincial. “El gobernador Marcelo Orrego pautó para la semana que viene una reunión con autoridades nacionales para que lleguen los fondos para la Ruta 40 Sur”, detalló el dirigente sindical.

El viaje también había sido anticipado por Alberto Tovares, secretario adjunto del gremio de la construcción. Según explicó, el propio ministro Perea les transmitió que entre martes y miércoles de la próxima semana se concretará la reunión en Buenos Aires para intentar encauzar el conflicto que mantiene paralizados los trabajos.

El nuevo parate se formalizó luego de una reunión entre la UTE encargada de la obra —integrada por las empresas Ivica y Antonio Dumandzic junto a Semisa Infraestructura— y los trabajadores que se desempeñaban en el proyecto. Allí se confirmó que la falta de transferencias de fondos por parte de Nación generó un corte en la cadena de pagos que obligó a detener las tareas.

Se trata de una situación que vuelve a poner en evidencia la fragilidad financiera de una obra que depende en gran medida de recursos nacionales. El freno impacta directamente en la actividad de la construcción y genera incertidumbre entre los trabajadores, además de demorar un proyecto vial considerado clave para el desarrollo de la provincia.

La Ruta 40 Sur forma parte de un plan de infraestructura pensado para mejorar la seguridad vial y la conectividad entre distintos departamentos sanjuaninos. Sin embargo, a más de dos años y medio del inicio de los trabajos, el avance sigue siendo limitado.

De acuerdo con los datos difundidos por el gremio, hasta el momento solo se ha ejecutado cerca del 8% de la obra total, que contempla una extensión de aproximadamente 27 kilómetros. Este nivel de avance refleja las dificultades que atravesó el proyecto en distintos momentos, principalmente por problemas de financiamiento.

Frente a este escenario, el encuentro que mantendrán Orrego y Perea con funcionarios nacionales aparece como una instancia clave para definir el futuro inmediato de la obra. La expectativa está puesta en que se destraben los fondos necesarios para reactivar los trabajos y evitar que el proyecto quede nuevamente en pausa por tiempo indefinido.

Mientras tanto, el sector de la construcción y los trabajadores siguen de cerca las gestiones que realizará la provincia en Buenos Aires, en un intento por recuperar el ritmo de una obra que, pese a su importancia estratégica, continúa avanzando a paso lento.