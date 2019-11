Verna pidió a Diputados declare emergencia habitacional y propone crear banco de Tierras

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, envió hoy dos proyectos de ley a la Cámara de Diputados provincial en los cuales declara la emergencia habitacional y crea un Banco de Tierras para conseguir terrenos disponibles para la construcción de viviendas.



En conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, Verna explicó que una de las iniciativas pide se declare la emergencia habitacional hasta el 31 de diciembre de 2020.



El otro proyecto propone la creación de un Banco de Tierras para tener áreas disponibles destinadas a la construcción de casas sociales para familias de clase media que no puede acceder a los créditos hipotecarios.



Con este programa, al que Verna definió como un "Procrear pampeano", planteó que sus comprovincianos "podrán comprar terrenos al gobierno para hacer su casa. Por eso la finalidad es tener las herramientas para avanzar y tener terrenos disponibles, con infraestructura y con precios razonables".



"Este plan no permitirá la especulación inmobiliaria e incluso, se podría recurrir a la expropiación de lotes. Estamos dispuestos a avanzar con las expropiaciones para evitar la especulación", advirtió.



"Es claro que al no construirse viviendas sociales se ha producido un hacinamiento entre los pampeanos. El hecho de que la gente no tenga recursos para construir, ampliar o alquilar, provoca un aumento del hacinamiento y se siguen amontonando", se quejó Verna.



Añadió que por ello "queremos propiciar, junto a la creación del Banco de Tierras, los recursos necesarios para empezar a avanzar en este sistema que en las localidades más pequeñas hasta ahora lo hicimos a través del programa Mi Casa. Ahora incorporaremos a Santa Rosa, Pico, Acha, Toay y Castex", acotó.



Respecto al Banco de Tierras dijo que lo manejará el Instituto Provincial Autárquico de Viviendas (IPAV), que hará un relevamiento de los estados de los inmuebles y será el que elija "cuáles son los terrenos que necesitamos adquirir, para destinarlos a la construcción de viviendas, mientras que los terrenos se obtendrán de operaciones de compra-venta; de tierras que ya tiene el IPAV, donaciones o expropiaciones".



Con relación al dinero para sostener y crear ese banco, destacó que "se obtendrá de los juicios ganados a Nación, de fondos aportados por la Casa Rosada y la Provincia y fondos específicos del IPAV".