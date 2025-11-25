Vero Lozano reveló qué fue lo que más le gustó a Johnny Depp de Argentina

Verónica Lozano se convirtió en anfitriona y testigo privilegiada del paso de Johnny Depp por Argentina, quien visitó el país con motivo de la presentación de Modi, la serie sobre Modigliani. Tras la partida del actor, Lozano compartió fotos inéditas y un "diario emocional" en sus redes sociales, resumiendo la intensa convivencia de diez días.

Lozano detalló las múltiples actividades que compartieron en ese lapso. La conductora escribió: “Diez días con J and B (J y B). Johnny y Beechy. Hicimos de todo: fuimos a la cancha de Boca, a La Plata, a la premier de Modi. Viniste a mi lugar de trabajo y fui feliz”. Además de las salidas, hubo momentos de ocio y cercanía, que incluyeron: “Canto, tattoo y tragos”.

La conductora también describió su rol como puente entre el actor y sus admiradores argentinos, revelando: “Vi el amor de tu público, porté cartitas, dibujos y regalos llenos de amor para vos”.

El equipo que acompañó a Depp también tuvo su espacio en el relato de Lozano. Beechy, el asistente de Depp, fue presentado por la conductora como “Mi compañero de desayuno, café, juguito y medialunas”. Lozano completó la mención del equipo con un guiño: “JR en todo y Gina en los detalles y estresada”.

Sin embargo, el punto que más llamó la atención de sus seguidores fue el cierre de su publicación, una frase pícara en inglés que, con doble lectura, encendió la curiosidad sobre la verdadera intimidad de la convivencia. Lozano escribió: “A Now I can sleep like u (ahora puedo dormir como vos)”.

Al finalizar su posteo, Lozano incluyó un mensaje afectuoso para el actor: “We gonna miss u (te vamos a extrañar)”. No obstante, esa frase final sobre el sueño de Johnny dejó a muchos preguntándose qué quiso decir exactamente sobre la rutina o el descanso del actor durante su estadía.