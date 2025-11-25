Revelaron la verdad del fin de Los Profesionales de Siempre, program de Flor de la V

Tras su polémica salida de Intrusos, Flor de la V asumió la conducción del regreso a la televisión de Los Profesionales de Siempre. Después de varios meses en El Nueve, surgieron rumores sobre el futuro del ciclo.

Yanina Latorre había asegurado que el canal no estaba satisfecho con los números de audiencia, alegando que el programa les estaría generando pérdidas económicas. Sin embargo, tanto Flor de la V como la panelista Damasia Ochoa negaron rotundamente esta información.

Publicidad

Damasia Ochoa, panelista del programa, brindó su versión de los hechos en Bondi Live. Explicó que si bien hay cambios, estos no implican una cancelación. La panelista detalló que el programa experimentará un cambio de productora, ya que "Cambia la productora, de Jotax pasa a El Nueve y el programa de horario, de 15 a 17:30".

Ochoa reveló que el equipo de Los Profesionales de Siempre se enteró de los rumores de cambios por boca de Yanina Latorre. La situación generó preocupación interna, y la panelista recordó: "Nos pusimos a hablar en el grupo. No solo se filtra que nuestro programa ya no va a estar más, sino que habría ya una propuesta de la mano de Tomi Dente y él ya nos tiró barro en otro momento".

Publicidad

Damasia Ochoa fue más allá, señalando un posible complot detrás de las versiones de cancelación: "Nosotros lo que creemos es que Nara Ferragut y Tomi Dente se aliaron para inventar esta teoría. Inventan que nuestro programa se va a ir o que lo sacan y ellos son como la opción de reemplazo".

En defensa de la continuidad del ciclo, Ochoa aseguró que la información sobre el descontento del canal es falsa: "No es verdad que no están contentos, no es verdad que no le va bien. Es un programa contundente. Hemos tenido reuniones con gerencia del programa y todo es para avanzar y seguir sumando".

Publicidad

La conductora, Flor de la V, también se había manifestado previamente para desmentir los dichos de Yanina Latorre. Flor sentenció: "Lo que dice Yanina es mentira, firmé por tres años. Ya tengo producción nueva y a partir del 2026 vamos de 15 a 17".