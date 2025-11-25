La tarde del lunes en el estadio 12 de Octubre dejó algo más que la clasificación de Unión de Villa Krause a la siguiente instancia del Torneo Regional Federal Amateur. Una bandera colgada en uno de los alambrados generó polémica, ya que los hinchas del Azul aprovecharon el duelo ante Marquesado para burlarse del reciente descenso de San Martín a la Primera Nacional.

"Equipo chico, SM B", expresaba el mensaje, exhibido de forma visible durante gran parte del partido, hacía alusión al duro golpe deportivo que sufrió el Verdinegro días atrás, cuando perdió la categoría tras caer ante Aldosivi en Mar del Plata. La derrota lo dejó último en la tabla de promedios, consumando su caída a la Primera B Nacional a partir del 2026.

Mientras tanto, en lo estrictamente futbolístico, Unión cumplió su objetivo. El equipo rawsino venció 2-1 a Marquesado en un encuentro vibrante y selló su clasificación. Luciano Riveros abrió el marcador cerca del final de la primera mitad; Victorio Martiní igualó para el Tricolor; y a los 43 minutos, Lorenzi apareció para marcar el gol decisivo que desató el festejo azul. Con esta victoria, Unión alcanzó los 9 puntos y aseguró su pasaje a la próxima fase.

A pesar del triunfo, el foco de la noche también estuvo puesto en el fuerte mensaje exhibido en la tribuna, que encendió la rivalidad y apuntó directamente a San Martín, en un momento especialmente sensible para los hinchas verdinegros tras la dolorosa pérdida de categoría.