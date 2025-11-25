Profundo dolor en San Juan por la muerte de Daniela Illanes Fernández, la joven que se transformó en una referente en la visibilización del cáncer de mama y en la resignificación de la belleza de las pacientes oncológicas. Su historia, marcada por la fortaleza, la humanidad y un compromiso social que inspiró a miles de personas, dejó una huella imborrable en la provincia.

Daniela había decidido alzar la voz para romper los estigmas que rodean a la enfermedad y a sus secuelas. A través de campañas, charlas y publicaciones, mostró sin filtros la realidad de los tratamientos oncológicos, reivindicó la estética posible durante el proceso y destacó que la vida continúa, con nuevos significados y desafíos, más allá del diagnóstico.

Illanes era terapeuta holística y marcó con sus pensamientos a la superación del cáncer

Meses atrás, enfrentó una recaída en su cáncer, situación que atravesó con la misma entereza que la caracterizó desde el inicio de su historia. Sin embargo, en las últimas horas, su salud se deterioró y finalmente falleció, generando conmoción entre familiares, amigos, profesionales de la salud y personas que encontraron en ella un ejemplo de valentía.

La comunidad sanjuanina y distintos colectivos vinculados a la lucha contra el cáncer expresaron su dolor ante la noticia y recordaron a Daniela como una mujer que eligió transformar su experiencia en un mensaje de conciencia, esperanza y amor propio.

Su legado perdurará en cada una de las mujeres que se sintieron acompañadas por su testimonio y en quienes entendieron, gracias a ella, que la belleza no se pierde con la enfermedad: cambia, se resignifica y se vuelve aún más auténtica. Sus restos son velados en Cochería San José, sala 5, desde las 7 hasta las 14 horas.