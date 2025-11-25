Un hecho delictivo de extrema violencia se registró durante la tarde del viernes último en el departamento de Pocito, cuando un grupo de al menos seis individuos irrumpió en una vivienda, agredió físicamente a su ocupante y perpetró un robo. El caso, que se conoció públicamente en las últimas horas, se encuentra bajo investigación por parte de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 15:30 horas en una propiedad ubicada sobre calle David Chávez, entre Sarmiento y Rivadavia. Según la denuncia presentada por la víctima, D. C., de 31 años, al menos tres de los asaltantes vestían camperas azules con las siglas "PFA" en color amarillo, similares a las utilizadas por la Policía Federal Argentina. Todos los integrantes del grupo portaban armas de fuego tipo revólver.

El modus operandi consistió en el ingreso forzado a la vivienda, donde los sujetos redujeron y golpearon al propietario, provocándole lesiones que requirieron posterior atención médica en el Hospital Cantoni. Los delincuentes sustrajeron del inmueble la suma de 150.000 pesos antes de darse a la fuga en un automóvil de color verde, según el testimonio de la víctima.

La investigación, a cargo del ayudante fiscal Martín Morando, incluye el relevamiento de cámaras de seguridad en un perímetro de 500 metros y el análisis de evidencia física. Como parte de las diligencias, personal policial halló en un descampado cercano un motor de aire acondicionado que podría estar relacionado con el caso, aunque esta línea de investigación se encuentra en etapa de verificación.

Entre los aspectos centrales de la pesquisa se destaca la determinación de si la indumentaria utilizada por los asaltantes respondió a una estrategia de engaño para facilitar el acceso a la vivienda o generar confusión en la víctima. Hasta el momento no se han reportado detenciones vinculadas al hecho, mientras los efectivos continúan trabajando en la identificación del vehículo utilizado y en la individualización de los sospechosos.