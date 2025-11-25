El inesperado recuerdo de Ariel Pucheta que descolocó a Wanda Nara y Maxi López

La gala de beneficios en MasterChef Celebrity se transformó en un escenario de reencuentros y picantes confesiones. Los participantes debieron enfrentarse a la prueba de cocinar mientras eran convocados a un inesperado karaoke, donde el invitado especial, Ariel Pucheta, líder de Ráfaga, desató un recuerdo que involucró directamente a Wanda Nara y Maxi López, conductores del ciclo.

El cantante fue el encargado de desafiar a las celebridades con la música, pero antes de que sonaran los primeros acordes, se produjo un diálogo con la conductora que sorprendió a todos. "¿Nos conocemos?", preguntó Wanda Nara a Pucheta cuando este ingresó al estudio, desconociendo la respuesta que llegaría. "Sí, íbamos a Sunset (un boliche)", contestó el invitado, provocando que la modelo enseguida asintiera y recordara. La anécdota desató una carcajada generalizada entre los participantes y los jurados, y el comentario de Maxi López, sin pasar desapercibido, selló el momento: "Saltó la ficha".

Curiosamente, el emblemático boliche fue el sitio exacto donde la ex pareja se conoció. El ex futbolista recordó el inicio de su relación con un simple: "Me invitó a un desfile". Pucheta, quien fue testigo de aquella época, sumó detalles. "Yo estuve ahí esa noche. Yo lo veía siempre a él, igual", afirmó el músico.

López, reconociendo el dato, no dudó en bromear sobre el pasado. "Tiene razón, estaba siempre en Sunset, en la bailanta. Necesito omitir información, me estoy salvando el pellejo", confesó.

El punto más álgido de la noche llegó cuando fue el turno de Maxi López de pasar al frente para el karaoke. El tema elegido para él fue, oportunamente, "Mentirosa" de Ráfaga, canción icónica de Pucheta. "Nunca mejor elegido un tema", bromeó el ex futbolista, y sin dudar, se la dedicó en tono jocoso a Wanda Nara. La conductora, lejos de incomodarse, acompañó el ritmo bailando. Previamente, ella ya había anticipado la buena onda y la confianza mutua que mantienen: "A López me animo a menearle, tenemos más confianza".