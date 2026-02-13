En la antesala del inicio de la temporada 2026 de la Liga Sanjuanina de Fútbol, el presidente del Club Atlético Colón, Gerardo Iturrieta, compartió su mirada sobre el nuevo desafío deportivo y el rumbo institucional. "Estamos ilusionados", dijo.

Publicidad

“Arrancamos una nueva temporada con todas las ilusiones intactas. Hace varios años que venimos siendo protagonistas del torneo, así que hemos tomado la decisión de tener un año de transición”, expresó el dirigente.

El titular del Merengue remarcó que el plantel estará integrado en un 90% por futbolistas surgidos de la cantera. “Hemos formado un muy buen equipo con chicos propios del club. Creo que vamos a dar batalla en el torneo y vamos a ser protagonistas”, aseguró, aunque aclaró que el rendimiento se evaluará con el correr de las fechas.

Publicidad

Debut confirmado en casa

Colón hará su estreno este sábado 14 de septiembre frente a Minero, en condición de local. La jornada comenzará a las 15 con el partido de Cuarta División, mientras que la Primera División saldrá a la cancha desde las 17.30.

El encuentro contará con el arbitraje de Eduardo Prior, en lo que será el puntapié inicial de una temporada que encuentra al club renovado y con expectativas renovadas.

Publicidad

Identidad y apuesta local

Iturrieta también destacó el convenio con la empresa sanjuanina Soker, que vestirá a todas las divisiones. “Hemos apostado a una marca local, de muy buena calidad, para darle estilo y personalidad y, sobre todo, unificar los colores de nuestra institución”, señaló.

Con identidad, juventud y el respaldo de su gente, Colón iniciará un nuevo camino con la ilusión intacta de volver a ser protagonista.