Un lujoso departamento ubicado en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires fue subastado por USD 600 mil tras una puja entre siete interesados. El inmueble, que había pertenecido al entorno del narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, fue rematado por disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la plataforma del Banco Ciudad. El valor final casi duplicó el precio base inicial de USD 322 mil.

El departamento está ubicado sobre la avenida Alvear al 1800, entre Callao y Ayacucho, y cuenta con 178,16 metros cuadrados totales, incluyendo superficies cubiertas, balcón y cochera. La propiedad figuraba a nombre del italiano Elio Stecca, señalado por la justicia como testaferro del Cartel de Juárez. Según la investigación, el inmueble era utilizado por Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”, uno de los líderes narco más poderosos de México en los años noventa.

Publicidad

Tras la muerte del capo narco en 1997 durante una intervención de cirugía estética, Stecca continuó residiendo en el departamento hasta que fue desalojado. La justicia argentina investigó la maniobra de lavado de dinero desde 1999 y en 2016 el Tribunal Oral Federal 6 dictó condenas en un juicio abreviado, ordenando el decomiso de bienes vinculados a la organización. Entre ellos figuraba la propiedad de avenida Alvear.

El inmueble quedó bajo administración de la Comisión Mixta de Registro, integrada por la Corte Suprema y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar). Sin embargo, el remate se demoró durante años por trámites administrativos y recién esta semana pudo concretarse la subasta electrónica que había sido dispuesta por la justicia.

Publicidad

La operación se realizó en el marco del nuevo sistema de subastas judiciales online que el máximo tribunal comenzó a publicar en su portal digital oficial, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana y transparentar el proceso. El sitio exhibe en tiempo real bienes a rematar por tribunales nacionales y federales de la Ciudad de Buenos Aires, con fotos, descripciones y edictos judiciales.

Entre los primeros activos disponibles en la plataforma figuran propiedades de distintos valores: un chalet en La Matanza con base de USD 37.500, un lote con departamentos en Avellaneda por USD 160 mil, un departamento en Balvanera por USD 37.600, además de un PH en Villa Crespo, otro inmueble en la calle Agüero y un automóvil Toyota Etios modelo 2018. El portal de subastas judiciales es de acceso público y permite seguir en vivo los remates dispuestos por la justicia federal.