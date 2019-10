Victoria de Fernández y futuro de relación bilateral y Mercosur destacan en la prensa brasileña

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El pedido de "Lula Libre" hecho por el presidente electo Alberto Fernández, la marcha de la economía y las relaciones con el Brasil de Jair Bolsonaro fueron los puntos destacados de la prensa brasileña sobre las elecciones presidenciales argentinas.



El diario Folha de Sao Paulo, el más vendido del país, destacó la victoria en su portada como primer título ilustrada con una fotografía en la cual Fernández aparece haciendo una "L" con la mano, pidiendo la liberación del ex presidente y líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva.



El columnista Mathias Alencastro, en Folha, alerta sobre la línea del ministro de Economía, Paulo Guedes, en su artículo "Mercoexit, el nuevo embuste" sobre la amenaza del ala ultraliberal del gobierno de Bolsonaro de despreciar el bloque regional buscando un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.



El diario económico Valor, del multimedios Globo, alerta que "Alberto Fernández tendrá la luna de miel más corta de la historia política argentina porque deberá comenzar a 'gobernar' hoy para tomar decisiones impopulares frente a la crisis de la economía".



El diario carioca O Globo, por su parte, puso una fotografía de Alberto Fernández con la vicepresidenta electa, la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, con una columna de la periodista estrella, Miriam Leitao, advirtiendo que el presidente electo no tendrá "un cheque en blanco" y destacaando el 40% obtenido por el derrotado Mauricio Macri.



El título principal del diario es "El Peronismo vuelve al poder en Argentina".



Argentina es el tercer socio comercial de Brasil detrás de China y Estados Unidos y es el principal destino de las manufacturas brasileñas. Argentina es también el primer emisario de turistas extranjeros a Brasil.



En tanto, el diario Correio Braziliense, de Brasilia, puso a Argentina en su título principal: "Izquierda vuelve al poder en Argentina y pone a Brasil en alerta", también haciéndose eco de las repercusiones del resultado de las elecciones en Argentina.