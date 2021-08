Victoria Del Carril viaja a Chile para disputar el Panamericano Junior

Victoria Del Carril integrará la Selección Argentina femenina de hockey sobre césped que participará del Campeonato Panamericano Junior que se desarrollará entre el 21 al 28 de agosto en Santiago de Chile.

La sanjuanina recibió un llamado prácticamente urgente para incorporarse al seleccionado, y sin dudarlo viajó ayer a Mendoza, donde se sumó a otras jugadoras de aquella provincia para partir a Santiago a instalarse y pensar en el torneo, que asegurará al campeón una plaza para la próxima Copa del Mundo de la categoría.

Victoria, integrante del Programa Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, participó del preseleccionado argentino de cara a este torneo, pero había quedado fuera de las “Leoncitas” luego del último corte del entrenador Fernando Ferrara. El seleccionado viajó a Santiago, pero un caso de COVID positivo en el control de aduana en el paso fronterizo Cristo Redentor en Mendoza, dejó al equipo fuera del torneo, ya que todos son considerados contacto estrecho.

La Confederación Argentina tuvo que rearmar un cuerpo técnico y un nuevo plantel, recurriendo a las jugadoras que habían participado de la concentración nacional y que por proximidad, pudieran viajar en forma urgente. De esta manera, bajo la dirección técnica de Leonardo Lorenzo, las “Leoncitas” se rearman eminentemente con jugadoras de Mendoza y la sanjuanina Del Carril. Lorenzo conoce muy bien a Victoria, ya que fue entrenador de las "Patitas” de la UNSJ, equipo donde se desempeña Vicky.

"Yo me enteré ayer a la noche cuando me llega la noticia que el plantel seleccionado para el panamericano no iba a poder jugar por un caso positivo, lo cual llevó a que los dirigentes tuvieran que armar un plantel totalmente nuevo, en el cual me tuvieron en cuenta y me llamaron para formar parte del equipo y yo acepté con todas las ganas del mundo. Muy feliz, pero a la vez me pongo en el lugar de las chicas y me da mucha tristeza por ellas, porque se lo que entrenaron y todo lo que pasaron para estar ahi, y no poder vivirlo debe ser un dolor inmenso. Pero se que voy a ir con todo y a dejar todo en cada minuto que me toque estar en la cancha porque es un sueño hecho realidad, es el sueño de todo hockista" comentó Victoria desde Mendoza, donde hoy jueves entrenan en doble turno y mañana parten a Chile.

Con seis seleccionados intervinientes, e integrando el grupo A, Argentina debutará el sábado 21 de agosto frente a Uruguay a las 11 hs, en tanto que al día siguiente enfrentará a Canadá. Las semifinales están previstas para el 27 de agosto y el campeón se dirimirá un día después. En el otro grupo participarán Trinidad y Tobago, Estados Unidos y Chile.