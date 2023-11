Cada tanto, el mundo del deporte se ve movilizado por jugadores que, lejos de la edad de quienes conforman la élite, sorprenden con su estilo de juego. Este el caso del sanjuanino Victoriano Bustos, un niño prodigio del golf que, con apenas 12 años, ya da que hablar.

Bustos juega desde los 3 años de edad, momento en que descubrió que su pasión es el golf y desde entonces ya ha conseguido grandes logros considerando su tan corta edad. Actualmente, es el único menor que juega a este deporte en San Juan y a mediados de noviembre ganó el Campeonato Sanjuanino de Match Single 2023, organizado por el Club Amancay, lugar donde entrena y se prepara junto a “Coco” Bustos, su padre y entrenador.

Victoriano es una de las mayores promesas del golf a nivel provincial y a nivel nacional, la pasión por el golf le llegó desde muy pequeño cuando vio en un local comercial unos palos de golf de plástico y le pidió a su papá que se los comprara.

Bustos ganó el Campeonato Sanjuanino de Match Single 2023. (Foto: DIARIO HUARPE).

Si bien juega al futbol, al básquet y a otros deportes más tradicionales, en diálogo con DIARIO HUARPE confesó que: “el golf me lleva a otro mundo, me tranquiliza, me siento muy bien acá en el club, puedo respirar aire puro, fresco y eso me encanta. El golf es el deporte más difícil, no hay comparación con otros deportes, tienes que estar cinco horas concentrado y tu mente tiene que estar acá, pendiente de todo lo que pasa”.

Como todo niño de su edad, tiene una larga lista de tareas: ir a la escuela, gimnasio, instituto, ayudar en las tareas del hogar, estudiar y mucho más, pero siempre busca tener un tiempito para ir al club a entrenar en la semana, sabiendo que los fin de semana juega diferentes torneos, no solo en nuestra provincia, también viaja a otras a las que va a competir.

“Cuando tenía 7 años estaba en uno de mis mejores momentos, pero me fatigué y estuve con el fisioterapeuta trabajando un mes entero. No me esperaba lesionar y menos jugando un torneo. Uno tiene que vivir el día a día, tratar de ser mejor que ayer y no ser el mejor, si uno aspira a ser el mejor se termina aburriendo. Yo siempre aspiro a ser el mejor día a día, eso me permite ser lo que soy hoy en día”, afirma el joven talento.

Con la voz entrecortada, pero firme, contó cuál es su sueño: “No hay que dejar perseguir un sueño. Yo tuve uno y cuando agarré un palo dije que iba a ser el mejor jugador de todo el mundo, y con el tiempo aprendí que el esfuerzo vale mucho más que el talento”, agregó.

Si bien la práctica del golf se considera más de gente adulta, hoy existe una tendencia a que los chicos se sumen desde temprana edad. El golf presenta muchas ventajas en cuanto a su desarrollo. Hoy en día uno de los objetivos de los clubes de golf es ampliar su abanico de jugadores.

Respecto a Victoriano, con el apoyo de sus padres, que lo bancan en todas, muchos piensan que su futuro está abierto a ser un referente en el deporte en San Juan.

Su padre, su referente

Victoriano comparte junto a su padre la misma pasión y también muchísimas horas de entrenamiento. “Arrancamos cuando era muy chiquito, y dijimos ‘vamos a ver si funciona’, y así empezamos ya hace muchos años, sé que en algún momento voy a tener que dar un paso al costado, creo que no va a faltar mucho, él está trabajando mucho para eso, está persiguiendo su sueño, y creo que el lugar no va a ser acá”, explicó “Coco”, su padre, a DIARIO HUARPE.

La práctica la realiza en el Club Amancay. (Foto: DIARIO HUARPE).

Por su parte Victoriano explica que: “Mi papá es la mejor persona que he conocido, es una persona muy motivacional. Siempre que estamos en un mal momento o en las malas, me ayuda”.

Proyección

Valentino desea que este deporte crezca y que más niños de su edad se sumen a esta disciplina, no solo para que haya más competencia, sino para que muchos más aprendan y sostengan los valores del golf: responsabilidad, cortesía, perseverancia, respeto, deportivismo, cortesía, confianza, integridad y honestidad.