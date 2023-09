Es autoexigente, se enoja cuando algo no sale bien, pero se levanta y lo intenta de nuevo. Así es Facundo Cordero, un joven de 24 años, que padece de Síndrome de Down y practica patinaje artístico hace más de 10 años. Este próximo 17 de septiembre se enfrenta a un nuevo de desafío.

El deportista forma parte del programa “Deporte Adaptado y Alto Rendimiento” de la Secretaría de Deportes y va a representar a la provincia el 17 de septiembre en Río Segundo, Córdoba. Competirá ante cientos de deportistas de todo el país.

Facu es muy exigente consigo mismo y eso lo lleva a entrenar de lunes a viernes en el Tulum Patín Club junto a dos jóvenes con discapacidad, y un gran número de niños y adolescentes que practican a la par, sin prejuicio alguno.

Mariana Rodríguez, una de las técnicas del club, explicó a DIARIO HUARPE que en el lugar entrenan más de 100 patinadores. Todos los deportistas entrenan del mismo modo, sin excepción. Solamente hay que resaltar que en el caso de los jóvenes con discapacidad, Facundo, Miguel y Cristian, entrenan con un reglamento diferenciado, pero se les enseña lo mismo a todos.

“Facundo es muy aplicado, se concentra muchísimo en las clases, presta atención, es un patinador ideal, aprende de todas las correcciones que le hacemos, va y lo intenta hasta que le sale, se frustra muy rápido si no le sale, eso está bueno porque todo el tiempo quiere avanzar y aprender”, explicó la patinadora.

“Este deporte le aporta mucho a los chicos, a todas las familias que tengan hijos con discapacidad no tengan miedo de que hagan un deporte, hoy en día se trabaja mucho la inclusión, son todos bienvenidos en cualquier deporte”, finalizó.

En el 2018, a Facundo se le realizó una operación de riesgo, ya que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente del corazón en Buenos Aires. Los propios doctores aseguraron que el deporte fue quien le salvó la vida, puesto que su corazón era fuerte como una roca gracias a esta disciplina.

Su mamá, Silvia Carracedo, habló con este medio y contó que “gracias al Patinaje Artístico él salvó su vida, Facundo tenía la válvula mitral destruida, el médico me dijo cuando salieron de la operación que no comprendía por qué llegó saltando y en muy buen estado de salud, la operación salió perfecta y me dijeron que nunca dejara el patinaje artístico, gracias al deporte él salvó su vida”.

En este sentido, no dudó en decir que toda la familia está muy feliz por él: “Es mi vida, siempre aliento a los padres a que los incentiven a un deporte. Ellos pueden, hay que darle tiempo, porque lo necesitan, y llegan a hacer cosas increíbles”. Para finalizar, dijo que Facundo “sigue practicando y aprendiendo”.

El esfuerzo, perseverancia y empatía le permitió concretar cada uno de sus sueños, luego de explorar varias disciplinas deportivas como básquet o natación, pero se inclinó por el deporte sobre ruedas, por el cual se esfuerza día a día para lograr sus metas y objetivos.

Sobre la competencia

A la Copa Roberto Rodríguez en Río Segundo, Córdoba, clasifican competidores de todas las provincias del país. En San Juan, en julio de este año, se realizó el torneo regional donde clasificaron los 10 mejores de cada categoría. En el caso de Facundo, él compite solo en especialidad libre y figuras obligatorias, y ahora representará a la provincia.

Deporte adaptado

El deporte adaptado en San Juan depende de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaria de Deportes. Hoy en día son cada vez más los deportistas que se desenvuelven en el “Alto Rendimiento” en diferentes disciplinas como, ciclismo, natación, fútbol, básquet en silla de ruedas, patinaje artístico, parecuestre, goalball y vóley sentado.

Se pretende que a través de este programa se brinde la posibilidad de que todas estas personas tengan acceso al mundo del deporte de mediano y alto rendimiento nacional e internacional.